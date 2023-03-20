Сегодня 20 марта: какой праздник и день в истории

20 марта 1639 года родился украинский гетман Иван Мазепа. В 1815 Наполеон вернулся в Париж из ссылки на Эльбе, а в 2003 союзнические войска вторглись в Ирак.

Праздники и памятные даты 20 марта

20 марта государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Международный день счастья и Международный день французского языка.

Также в мире это День здоровья полости рта.

Кроме этого, 20 марта – День весеннего равноденствия.

20 марта в истории

20 марта 1639 года родился гетман Украины Иван Мазепа. На протяжении многих веков российские, а впоследствии советские пропагандисты пытались сформировать Мазепе образ предателя. Но тщетно. На самом деле этот гетман – один из самых выдающихся (если не самый выдающийся) в истории Украины. Он был нетривиальной личностью и многое сделал для развития Украинского государства.

Мазепа происходил из известного правобережного украинского благородного рода Мазеп-Колединских. Он получил хорошее образование, обучался в Польше, Германии, Италии, Франции, Голландии. Соответственно владел рядом иностранных языков – кроме польского, немецкого, итальянского и французского, еще латынью и татарским. Гетманом Ивана Мазепу избрали в 1678 году. Во время его правления прекратилась гражданская война — «Руина», началось экономическое возрождение и активное строительство. Сам гетман направил средства на строительство 12 новых храмов и реставрацию еще 20, финансировал строительство помещений для Киево-Могилянской академии и Черниговского коллегиума. Российских оккупантов Мазепа рассчитывал лишить влияния на Украину при помощи шведского короля Карла XII, с которым заключил союз против московитов, возглавляемых Петром I. Однако шведско-украинское войско потерпело поражение в Полтавской битве. После этого гетман отступил в Бендеры, где и умер в ночь на 22 сентября 1709-го. По распоряжению Петра I российская православная церковь объявила Мазепе анафему. Но в сентябре 2018-го Вселенский патриархат сообщил, что никогда ее не признавал, считая чисто политическим решением.

20 марта 1815 года Наполеон вернулся в Париж после своей первой ссылки, которую отбывал на острове Эльба. С Эльбы он сбежал с небольшим гарнизоном, составлявшим его почетный караул. А потом высадился на берегу Франции и отправился в Париж. Несмотря на совсем незначительное количество воинов у Наполеона по дороге императору сдавались целые гарнизоны, а войска, которые отправлял против него король Людовик XVIII, переходили на сторону Бонапарта. Людовик бежал в Бельгию, а Наполеон вступил в Париж. С этого дня отсчитывают начало так называемые «Сто дней». Этот период продлился до 22 июня. В этот день – после сокрушительного разгрома его войска под Ватерлоо (случившегося 18 июня) Наполеон во второй раз отрекся от престола. На этот раз окончательно. Во вторую ссылку Бонапарта отправили как можно дальше – на остров святой Елены посреди Атлантики.

20 марта 1854 года основана одна из двух постоянно находящихся у власти ныне партий США – Республиканская.

На этапе ее создания учредителями были политики, выступавшие против рабства. Первым президентом-республиканцем в США стал Авраам Линкольн, при котором рабство в Штатах окончательно запретили. В целом республиканцы имеют «наибольший счет» президентов – 19. Сейчас, когда борьба с рабством давно не актуальна, Республиканская партия отстаивает консервативные взгляды, выступая за свободно-рыночный капитализм, ограничение прав профсоюзов, снижение налогов и т.д.

20 марта 1991 года Верховный Совет УССР принял закон «О банках и банковской деятельности», которым создан Национальный банк Украины – на базе Украинского республиканского банка Госбанка СССР. Этим законом Украинская ССР национализировала союзные банки на своей территории, создав самостоятельную двухуровневую банковскую систему Украины.

20 марта 2003 года союзнические войска под руководством США и Великобритании вторглись в Ирак. Во вторжении были задействованы военные контингенты 32 государств (в том числе – украинский), однако абсолютное большинство войска (98%) составляли граждане США и Великобритании. Официальными причинами войны объявили поддержку Ираком международного терроризма и изготовление оружия массового поражения. Чтобы оккупировать Ирак и лишить власти диктатора страны Саддама Хусейна, понадобилось около трех недель боев. Однако военные действия и оккупация продолжались вплоть до 2011 года. Ядерного оружия в Ираке не нашли, однако обнаружили 500 химических боеприпасов, содержащих ядовитые газы иприт и зарин. Реальные масштабы изготовления Ираком оружия массового поражения существенно отличались в меньшую сторону от предвоенных прогнозов, и это стало поводом для длительной критики решения о вторжении на международном уровне. Поскольку международные войска в Ирак ввели без мандата ООН, среди критиков был и Генеральный секретарь этой организации Кофи Анан, заявивший: «По нашему мнению и с точки зрения Устава ООН, это было нелегально». Вывести американские войска из Ирака при вступлении в должность президента США пообещал Барак Обама, и сделал в это в заявленные сроки, – в 2011 году.

Церковный праздник 20 марта

20 марта христиане чествуют священномучеников, еписковствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. В начале IV века в Херсонесе была основана епископская кафедра. В это время Херсонес, который был до того базой для римских воинов, переходил в зависимость от Византии. Иерусалимский Патриарх Ермон для ведения проповедей разослал в разные страны многих епископов. Двое из них, Ефрем и Василий, прибыли в Херсонес. Затем Ефрем проповедовал вдоль Дуная. Во времена гонений на христиан императора Диоклетиана Ефрема обезглавили. Василий же продолжал проповедовать в Херсонесе, пока не началась новая волна гонений – уже по приказу императора Максимиана Галерия. Противники христианства ворвались в дом Василия ночью, связали его, потащили по улицам и забили насмерть камнями и палками.

Через год, узнав о мученической кончине святителя Василия, три его сподвижника — епископы Евгений, Елпидий и Агафодор, прибыли в Херсонес продолжить его дело. Но все трое разделили судьбу своего предшественника – их забили камнями язычники. Через несколько лет, уже во времена царствования Константина Великого, из Иерусалима в Херсонес прибыл епископ Еферий. Его защищал императорский указ, и стараниями Еферия в Херсонесе построили христианский храм. Чтобы отблагодарить императора за покровительство, святитель Еферий ездил в Константинополь, но по дороге назад он заболел и умер. А на его место прибыл из Константинополя епископ Капитон. Он многих обратил в христианство. Но однажды, когда он отправился по делам в Константинополь, его корабль бурей прибило в устье Днепра, там местные язычники захватили корабль и утопили всех, кто на нем был.

Народные приметы

Если не весь снег еще растаял, остаток марта будет холодным.

Если к 20 марта вернулись почти все перелетные птицы, то в этом году будет богатый урожай пшеницы.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя отрицать свою вину, если провинились. Лучше вовремя извиниться.