Чому харків’яни не реагують на повітряні загрози: пояснення психіатра (відео)
Лікар-психіатр Артем Гарагуля пояснив МГ «Об’єктив», чому деякі харків’яни не реагують на повітряні загрози.
Часті обстріли не лишаються для психіки непоміченими, й деякі люди перестають звертати увагу на повітряні загрози, пояснює фахівець. За його словами, такий механізм частково захищає психіку й допомагає не реагувати гостро на кожен вибух або проліт “шахеда”. Однак, наголосив лікар, це — хвороблива форма адаптації, оскільки знижує уважність.
“Цю модель дорослі передають дітям. У результаті діти також починають орієнтуватися на неї”, — наголосив Гарагуля.
Процес адаптації для кожної людини є індивідуальним, але, за словами фахівця, більшість проходить п’ять етапів: заперечення, агресію, депресію, сум або горювання і, зрештою, прийняття.
“Адаптація буває різною. Деякі люди пристосовуються без виникнення депресивних станів, інші — звертаються до допомоги фахівців, а хтось використовує заспокійливі. Також, як способи адаптації, можна використовувати спортивні навантаження, переформатування свого режиму дня та задіювання нових форм поведінки”, — підсумував лікар.
Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2026 в 11:48;