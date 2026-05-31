Почему харьковчане не реагируют на воздушные угрозы: объяснение психиатра 📹
Врач-психиатр Артем Гарагуля объяснил МГ «Объектив», почему некоторые харьковчане не реагируют на воздушные угрозы.
Частые обстрелы не проходят для психики бесследно, и некоторые люди перестают обращать внимание на воздушные угрозы, объясняет специалист. По его словам, такой механизм частично защищает психику и помогает не реагировать остро на каждый взрыв или пролет «Шахеда». Однако, подчеркнул врач, это — болезненная форма адаптации, так как она снижает бдительность.
«Эту модель взрослые передают детям. В результате дети тоже начинают ориентироваться на нее», — отметил Гарагуля.
Процесс адаптации для каждого человека индивидуален, но, по словам специалиста, большинство проходит пять этапов: отрицание, агрессию, депрессию, грусть или горевание и, в конце концов, принятие.
«Адаптация бывает разной. Некоторые люди приспосабливаются без возникновения депрессивных состояний, другие — обращаются за помощью к специалистам, а кто-то использует успокоительные. Также в качестве способов адаптации можно использовать спортивные нагрузки, переформатирование своего режима дня и внедрение новых форм поведения», — подытожил врач.
- • Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 11:48;