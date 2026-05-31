Российский дрон атаковал Чугуевский район: пострадали двое полицейских

Вечером 30 мая российские военные атаковали беспилотником Чугуевский район. Под удар попали правоохранители, несущие службу на территории громады.

В результате взрыва пострадали двое полицейских. Один из них получил осколочные ранения, второй — контузию. Бригада скорой помощи доставила обоих в больницу, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Также взрывной волной и обломками был поврежден автомобиль правоохранителей.

На месте работали профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки и собрали вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщала МГ «Объектив», в течение минувших суток ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов области. Военные РФ применили четыре БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», пять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и еще 24 БпЛА, тип которых устанавливают.

