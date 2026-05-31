Российский дрон атаковал Чугуевский район: пострадали двое полицейских
Вечером 30 мая российские военные атаковали беспилотником Чугуевский район. Под удар попали правоохранители, несущие службу на территории громады.
В результате взрыва пострадали двое полицейских. Один из них получил осколочные ранения, второй — контузию. Бригада скорой помощи доставила обоих в больницу, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Также взрывной волной и обломками был поврежден автомобиль правоохранителей.
На месте работали профильные службы. Правоохранители задокументировали последствия атаки и собрали вещественные доказательства. Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).
Как сообщала МГ «Объектив», в течение минувших суток ударам подверглись Харьков и 15 населенных пунктов области. Военные РФ применили четыре БпЛА «Герань-2», БпЛА «Ланцет», пять БпЛА «Молния», 11 FPV-дронов и еще 24 БпЛА, тип которых устанавливают.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, полиция Харьковской области;
Если вам интересна новость: «Российский дрон атаковал Чугуевский район: пострадали двое полицейских»
Дата публикации материала: 31 мая 2026 в 10:15;