Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело

Происшествия 00:17   26.05.2026
Елена Нагорная
Фото: Anton Petrus

Около полуночи 26 мая в Харькове начали греметь взрывы.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксированы падения дронов в Немышлянском и Новобаварском районах. Они не сдетонировали.

«Будьте осторожны — враг продолжает атаковать город. Вблизи Харькова еще фиксируются боевые БпЛА», — предупредил городской голова.

Воздушная тревога длится в Харькове с 23:33. Причина — угроза БпЛА «Шахед». По данным мониторинговых каналов, помимо Харькова беспилотники атакуют область.

Как сообщала МГ «Объектив», по данным мэра Харькова Игоря Терехова, на минувшей неделе оккупанты «сделали ставку на беспилотники». За семь дней россияне атаковали город десятью «Шахедами», девятью FPV-дронами и одной «Молнией».

