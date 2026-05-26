Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
Фото: Anton Petrus
Около полуночи 26 мая в Харькове начали греметь взрывы.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что зафиксированы падения дронов в Немышлянском и Новобаварском районах. Они не сдетонировали.
«Будьте осторожны — враг продолжает атаковать город. Вблизи Харькова еще фиксируются боевые БпЛА», — предупредил городской голова.
Воздушная тревога длится в Харькове с 23:33. Причина — угроза БпЛА «Шахед». По данным мониторинговых каналов, помимо Харькова беспилотники атакуют область.
Как сообщала МГ «Объектив», по данным мэра Харькова Игоря Терехова, на минувшей неделе оккупанты «сделали ставку на беспилотники». За семь дней россияне атаковали город десятью «Шахедами», девятью FPV-дронами и одной «Молнией».
Читайте также: «Всё полетело»: ракетный удар по Дергачам — первый за два года (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрывы, Игорь Терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 00:17;