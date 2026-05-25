«Всё полетело»: ракетный удар по Дергачам — первый за два года (видео)

Происшествия 19:36   25.05.2026
Елена Нагорная
Удар по промзоне Дергачей 25 мая стал самым масштабным по количеству пострадавших в громаде с начала года. Также это первый ракетный удар по городу за последние два года войны, рассказал глава ГВА Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільного».

«На территории гражданских предприятий имеем существенные повреждения зданий и более 20 транспортных средств. В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара. Владельцы предприятий документируют все факты разрушений и формируют соответствующие пакеты документов, которые в будущем помогут получить компенсации и репарационные выплаты от государства-агрессора», — сообщил Задоренко.

Также он опубликовал кадры с территории одного из двух повреждённых гражданских предприятий — ООО ТК «Союз» — одного из немногих, восстановивших свою работу в условиях полномасштабной войны.

«Взрыв… Всё полетело. И вот мы видим последствия. У нас дистрибьюторская компания, поэтому [осуществляем] доставки по Харькову и Харьковской области продуктов питания … Никаких военных объектов здесь не было и нет», — подчеркнул исполнительный директор ООО ТК «Союз» Игорь Бидненко.

Видео: Вячеслав Задоренко / Telegram

По данным Задоренко, с начала года в результате агрессии РФ на территории Дергачёвской громады погибли 13 человек, ещё 53 получили ранения. Повреждены или разрушены более 190 жилых домов, 11 частных предприятий и около 60 гражданских автомобилей.

Как сообщала МГ «Объектив», взрыв прогремел в Дергачах около 12:00 25 мая. Ракета попала в промышленную зону. Осколки разлетелись по территории двух гражданских предприятий, сообщил начальник Дергачёвской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате погибли двое мужчин — 25 и 68 лет. Ещё 17 человек ранены. Все — взрослые, трое — в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Кроме того, несколько жителей Дергачей получили острую реакцию на стресс. По данным облпрокуратуры, общее количество пострадавших достигло 22. Среди раненых — гражданские работники предприятий, находившиеся в рабочую смену, и местные жители. В ГСЧС уточнили, что из-за удара возник пожар на территории гражданского предприятия. Взрыв повредил складские здания, многоквартирный дом, грузовые и легковые автомобили.

Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, есть погибший
25.05.2026, 12:42
Новости Харькова — главное 25 мая: враг ударил по Дергачам — двое погибших
25.05.2026, 19:47
Двое погибших, более 20 пострадавших: последствия удара по Дергачам (фото)
25.05.2026, 16:08
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка
25.05.2026, 17:33
В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
25.05.2026, 20:00

25.05.2026
25.05.2026
13.05.2026
18.04.2026
13.04.2026
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 19:36;

