«Всё полетело»: ракетный удар по Дергачам — первый за два года (видео)

Удар по промзоне Дергачей 25 мая стал самым масштабным по количеству пострадавших в громаде с начала года. Также это первый ракетный удар по городу за последние два года войны, рассказал глава ГВА Вячеслав Задоренко в эфире «Суспільного».

«На территории гражданских предприятий имеем существенные повреждения зданий и более 20 транспортных средств. В настоящее время продолжается ликвидация последствий удара. Владельцы предприятий документируют все факты разрушений и формируют соответствующие пакеты документов, которые в будущем помогут получить компенсации и репарационные выплаты от государства-агрессора», — сообщил Задоренко.

Также он опубликовал кадры с территории одного из двух повреждённых гражданских предприятий — ООО ТК «Союз» — одного из немногих, восстановивших свою работу в условиях полномасштабной войны.

«Взрыв… Всё полетело. И вот мы видим последствия. У нас дистрибьюторская компания, поэтому [осуществляем] доставки по Харькову и Харьковской области продуктов питания … Никаких военных объектов здесь не было и нет», — подчеркнул исполнительный директор ООО ТК «Союз» Игорь Бидненко.

По данным Задоренко, с начала года в результате агрессии РФ на территории Дергачёвской громады погибли 13 человек, ещё 53 получили ранения. Повреждены или разрушены более 190 жилых домов, 11 частных предприятий и около 60 гражданских автомобилей.

Как сообщала МГ «Объектив», взрыв прогремел в Дергачах около 12:00 25 мая. Ракета попала в промышленную зону. Осколки разлетелись по территории двух гражданских предприятий, сообщил начальник Дергачёвской ГВА Вячеслав Задоренко. В результате погибли двое мужчин — 25 и 68 лет. Ещё 17 человек ранены. Все — взрослые, трое — в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни. Кроме того, несколько жителей Дергачей получили острую реакцию на стресс. По данным облпрокуратуры, общее количество пострадавших достигло 22. Среди раненых — гражданские работники предприятий, находившиеся в рабочую смену, и местные жители. В ГСЧС уточнили, что из-за удара возник пожар на территории гражданского предприятия. Взрыв повредил складские здания, многоквартирный дом, грузовые и легковые автомобили.