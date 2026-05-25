Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка
Правоохранители разыскивает Ксению Антоненко 2011 года рождения, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
25 мая поступило сообщение, что девочка ушла из дома и не выходит на связь.
Приметы разыскиваемой: короткие тёмные волосы, карие глаза, рост 160 см, худощавое телосложение. Особая примета — родинка на виске. Девочка была одета в светлые джинсы с большими карманами и белые кроссовки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ксении, просят сообщить по телефонам: (063) 7202-175, (099) 15-164-38, 102 или другим удобным способом.
Как сообщала МГ «Объектив», вечером 24 мая в результате обстрелов Богодухова пострадала 5-летняя девочка и ее родители. У всех диагностировали острую реакцию на стресс.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция Харьковской области, пропал ребенок, розшук, розыск;
Если вам интересна новость: «Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка»
• Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 17:33;