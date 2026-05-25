Не выходит на связь: в Харькове разыскивают девочку-подростка

Происшествия 17:33   25.05.2026
Елена Нагорная
Правоохранители разыскивает Ксению Антоненко 2011 года рождения, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

25 мая поступило сообщение, что девочка ушла из дома и не выходит на связь.

Приметы разыскиваемой: короткие тёмные волосы, карие глаза, рост 160 см, худощавое телосложение. Особая примета — родинка на виске. Девочка была одета в светлые джинсы с большими карманами и белые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Ксении, просят сообщить по телефонам: (063) 7202-175, (099) 15-164-38, 102 или другим удобным способом.

Как сообщала МГ «Объектив», вечером 24 мая в результате обстрелов Богодухова пострадала 5-летняя девочка и ее родители. У всех диагностировали острую реакцию на стресс.

