«Потеряться» в Харькове не получилось: в чем подозревают экс-работника вуза

Общество 13:35   25.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по версии следствия, работал на россиян в Купянском районе во время оккупации в 2022 году.

По данным Харьковской областной прокуратуры, методист одного из харьковских университетов, находившийся в селе Западное, согласился занять должность так называемого «и. о. помощника начальника управления (сельского)» в незаконно созданном «Двуречанском территориальном управлении ВГА Купянского района» и фактически стал оккупационным «старостой» села Колодезное.

Фигурант помогал россиянам обустраивать «рабочие места» в захваченных госучреждениях. Кроме того, занимался «переписью» местного населения, в частности готовил отчеты для оккупантов по количеству проживающих с их персональным данным, уточнил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Больше всего врага интересовали адреса пребывания людей, которые могли иметь отношение к движению сопротивления и которых в дальнейшем заключили в пыточную», — отметили силовики.

В СБУ говорят: после деоккупации фигурант сбежал в Харьков, где поселился в съемной квартире и надеялся «потеряться» в большом городе, чтобы избежать наказания. Впрочем, конспирация ему не помогла – правоохранители нашли и задержали мужчину.

Ему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей.

В прокуратуре уточнили: сейчас подозреваемый не занимает должность в вузе.

Напомним, ранее правоохранители установили личность копа, который, по версии Харьковской областной прокуратуры, во время оккупации Купянского района летом 2022 года начал работать на врага.



