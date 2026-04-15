Live

В розыск готовятся объявить копа из Харьковщины, который сбежал в РФ

Происшествия 10:50   15.04.2026
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что совместно с ГБР установили личность копа, который, по версии следствия, во время оккупации Купянского района летом 2022 начал работать на врага. 

Речь идет о полицейском из Двуречной, который, вероятно, согласился выполнять указания россиян после оккупации поселка.

«Доказав преданность оккупантам, предатель вступил в должность «и. о. старшего дознавателя отделения дознания» в так называемом «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Для «закрепления статуса» ему выдали служебное удостоверение. За работу на врага коллаборант каждый месяц получал заработную плату в размере 60 тыс. российских рублей. Уже в сентябре 2022 года он стал «дознавателем группы дознания Пункта полиции № 1 (дислокация пгт. Двуречная)», – установили правоохранители.

После того, как ВСУ освободили оккупированные территории Харьковской области, вероятный предатель сбежал в РФ. Заочно ему уже вручили подозрение. На данный момент мужчину готовятся объявить в розыск.

Читайте также: Двое людей погибли в бытовых пожарах – данные ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 15 апреля: как прошла ночь
15.04.2026, 09:06
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
15.04.2026, 06:00
«Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле
«Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле
15.04.2026, 08:29
Серия взрывов в Харькове — россияне атаковали город КАБами
Серия взрывов в Харькове — россияне атаковали город КАБами
14.04.2026, 23:11
В Харькове создают цифрового двойника города: зачем он нужен (видео)
В Харькове создают цифрового двойника города: зачем он нужен (видео)
14.04.2026, 20:43
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
15.04.2026, 11:10

Новости по теме:

12.04.2023
Два человека погибли в Двуречной Харьковской области от обстрела – полиция
25.01.2023
На Харьковщине в Двуречной из-за артобстрела погибли мужчина и женщина
13.01.2023
Прокуратура: Сегодня по Харьковщине ударили «Градом», есть две погибшие
13.01.2023
Синегубов: Две женщины погибли сегодня из-за обстрелов на Харьковщине
29.07.2021
В Харьковской области вспыхнуло 14 тонн сена (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 10:50;

