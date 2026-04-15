В розыск готовятся объявить копа из Харьковщины, который сбежал в РФ
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что совместно с ГБР установили личность копа, который, по версии следствия, во время оккупации Купянского района летом 2022 начал работать на врага.
Речь идет о полицейском из Двуречной, который, вероятно, согласился выполнять указания россиян после оккупации поселка.
«Доказав преданность оккупантам, предатель вступил в должность «и. о. старшего дознавателя отделения дознания» в так называемом «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». Для «закрепления статуса» ему выдали служебное удостоверение. За работу на врага коллаборант каждый месяц получал заработную плату в размере 60 тыс. российских рублей. Уже в сентябре 2022 года он стал «дознавателем группы дознания Пункта полиции № 1 (дислокация пгт. Двуречная)», – установили правоохранители.
После того, как ВСУ освободили оккупированные территории Харьковской области, вероятный предатель сбежал в РФ. Заочно ему уже вручили подозрение. На данный момент мужчину готовятся объявить в розыск.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: пгт. Двуречная, предатель, прокуратура, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 10:50;