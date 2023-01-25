На Харьковщине в Двуречной из-за артобстрела погибли мужчина и женщина

В Купянском районе правоохранители зафиксировали последствия артобстрела, передает Харьковская областная прокуратура.

25 января 2023 около 7:00 оккупанты в очередной раз произвели артиллерийский обстрел Купянска. Разрушены жилые дома и магазин.

В течение 24 января российские военные обстреливали пгт Двуречная Купянского района. Погибли два мирных жителя: 82-летняя женщина и 51-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

Прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф и собрали вещественные доказательства.

Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).