На Харьковщине в Двуречной из-за артобстрела погибли мужчина и женщина
В Купянском районе правоохранители зафиксировали последствия артобстрела, передает Харьковская областная прокуратура.
25 января 2023 около 7:00 оккупанты в очередной раз произвели артиллерийский обстрел Купянска. Разрушены жилые дома и магазин.
В течение 24 января российские военные обстреливали пгт Двуречная Купянского района. Погибли два мирных жителя: 82-летняя женщина и 51-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.
Прокуроры совместно со следователями Купянского РИН ГУНП в Харьковской области зафиксировали последствия вооруженной агрессии рф и собрали вещественные доказательства.
Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 13:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянском районе правоохранители зафиксировали последствия артобстрела, передает Харьковская областная прокуратура.".