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Утром обстреляли Купянск, в Липцах раненые — Синегубов о ситуации за сутки

Происшествия 08:41   25.01.2023
Оксана Горун
Утром обстреляли Купянск, в Липцах раненые — Синегубов о ситуации за сутки Фото: telegram Олега Синегубова

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области по состоянию на 25 января.

«Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин. Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы», — написал Синегубов в telegram.

По данным главы ХОВА, на Харьковщине за сутки есть пострадавшие от обстрелов. Около 11:00 24 января ранения получили два жителя села Липцы. Населенный пункт подвергся артобстрелу. Пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии.

«В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме», — перечислил Синегубов.

Информацию об обстрелянных населенных пунктах Харьковской области также привели в сводке Генштаба ВСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 08:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области по состоянию на 25 января".