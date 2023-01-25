Утром обстреляли Купянск, в Липцах раненые — Синегубов о ситуации за сутки
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области по состоянию на 25 января.
«Сегодня в 7 часов утра оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Там горит частный дом и магазин. Предварительно – без пострадавших. На месте работают экстренные службы», — написал Синегубов в telegram.
По данным главы ХОВА, на Харьковщине за сутки есть пострадавшие от обстрелов. Около 11:00 24 января ранения получили два жителя села Липцы. Населенный пункт подвергся артобстрелу. Пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии.
«В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме», — перечислил Синегубов.
Информацию об обстрелянных населенных пунктах Харьковской области также привели в сводке Генштаба ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о ситуации в Харьковской области по состоянию на 25 января".