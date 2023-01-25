Вранці обстріляли Куп’янськ, у Липцях поранені – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про ситуацію на Харківщині станом на 25 січня.

“Сьогодні о 7 годині ранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ. Там горить приватний будинок і магазин. Попередньо – без постраждалих. На місці працюють екстрені служби”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

За даними голови ХОВА, на Харківщині за добу є постраждалі від обстрілів. Близько 11:00 24 січня поранення отримали двоє мешканців села Липці. Населений пункт зазнав артобстрілу. Постраждалих доправили до лікарні у середньому стані.

“У Вовчанську Чугуївського району ворожі снаряди впали на територію фізично-оздоровчого комплексу. Пошкоджено ангари. У смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних домоволодіння, господарчі споруди та газогін. У смт Дворічна зруйновано дах господарчої будівлі та вибиті вікна у приватному будинку”, – перерахував Синєгубов.

Інформацію про обстріляні населені пункти Харківської області також навели у зведенні Генштабу ЗСУ.