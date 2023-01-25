Live
  • Середа 25.01.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

У Генштабі назвали 10 населених пунктів на Харківщині, які обстріляв ворог

Події 07:15   25.01.2023
Оксана Горун
У Генштабі назвали 10 населених пунктів на Харківщині, які обстріляв ворог

На Харківщині від спроб наступати російська армія перейшла в оборону, але продовжила знищувати села та селища біля лінії фронту та держкордону.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на цей час на чотирьох напрямках – Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – немає ознак формування ворогом наступальних угруповань. На цих напрямках ворог за добу обстріляв близько 40 населених пунктів. Серед них – Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна в Харківській області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Нині на Куп’янському напрямку ворог обороняється. У попередні два дні Генштаб поінформував про марні спроби ворога вести наступальні дії.

  • Читайте також: Вовка несли на шиї, серед кіз шукали старшу: як харків’яни рятують тварин

    • Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:55
    У боях під Бахмутом загинув харківський фігурист, учасник юнацької Олімпіади
    08:46
    Зранку Харківщина потрапила під обстріл, сталися масштабні пожежі – Синєгубов
    07:53
    Харківські друзі-альпіністи разом загинули в бою під Соледаром
    07:22
    Ракетні удари, обстріли та спроби наступати: Генштаб про добу на Харківщині
    18:49
    Армія РФ ходила в наступ на Харківщині, усі атаки ворога відбиті – Генштаб

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Генштабі назвали 10 населених пунктів на Харківщині, які обстріляв ворог»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 07:15;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині від спроб наступати російська армія перейшла в оборону, але продовжила знищувати села та селища біля лінії фронту та держкордону".