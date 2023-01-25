У Генштабі назвали 10 населених пунктів на Харківщині, які обстріляв ворог
На Харківщині від спроб наступати російська армія перейшла в оборону, але продовжила знищувати села та селища біля лінії фронту та держкордону.
За інформацією Генштабу ЗСУ, на цей час на чотирьох напрямках – Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – немає ознак формування ворогом наступальних угруповань. На цих напрямках ворог за добу обстріляв близько 40 населених пунктів. Серед них – Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна в Харківській області.
“На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.
Нині на Куп’янському напрямку ворог обороняється. У попередні два дні Генштаб поінформував про марні спроби ворога вести наступальні дії.
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Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині від спроб наступати російська армія перейшла в оборону, але продовжила знищувати села та селища біля лінії фронту та держкордону".