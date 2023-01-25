У Генштабі назвали 10 населених пунктів на Харківщині, які обстріляв ворог

На Харківщині від спроб наступати російська армія перейшла в оборону, але продовжила знищувати села та селища біля лінії фронту та держкордону.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на цей час на чотирьох напрямках – Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – немає ознак формування ворогом наступальних угруповань. На цих напрямках ворог за добу обстріляв близько 40 населених пунктів. Серед них – Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки та Дворічна в Харківській області.

“На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Вільшана, Синьківка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Нині на Куп’янському напрямку ворог обороняється. У попередні два дні Генштаб поінформував про марні спроби ворога вести наступальні дії.

Загалом по території України за минулу добу армія РФ завдала чотирьох ракетних та 26 авіаційних ударів. Також росіяни здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ.