В Генштабе назвали 10 населенных пунктов, обстрелянных врагом на Харьковщине
На Харьковщине от попыток наступать российская армия перешла в оборону, но продолжила уничтожать села и поселки у линии фронта и госграницы.
По информации Генштаба ВСУ, на данный момент на четырех направлениях — Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском — нет признаков формирования врагом наступательных группировок. На этих направлениях враг за сутки обстрелял порядка 40 населенных пунктов. Среди них — Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная в Харьковской области.
«На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Ольшана, Синковка, Ивановка, Котляровка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
Сейчас на Купянском направлении враг обороняется. В предыдущие два дня Генштаб информировал о безуспешных попытках врага вести наступательные действия.
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В целом по территории Украины за минувшие сутки армия РФ нанесли четыре ракетных и 26 авиационных ударов. Также россияне совершили более 100 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине от попыток наступать российская армия перешла в оборону, но продолжила уничтожать села и поселки у линии фронта и госграницы".