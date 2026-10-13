Конфликт между ТЦК и пенсионеркой: 29-летнему фигуранту вручили подозрение

Правоохранители вручили подозрение военнослужащему ТЦК, который, по данным следствия, толкнул пожилую женщину во время конфликта, возникшего в ходе мобилизационных мероприятий в Индустриальном районе Харькова.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области напомнили, что пенсионерка в результате падения получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Об инциденте правоохранителям сообщил сын потерпевшей 8 октября.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение) УКУ.

«В ходе досудебного расследования полицейские установили обстоятельства происшествия и личность военнослужащего, причастного к травме женщины. Сейчас 29-летнему фигуранту сообщили о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения», — добавили копы.

Санкция статья предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в Харькове полиция выясняла обстоятельства толкотни в Индустриальном районе. К полицейским обратился сын 73-летней женщины. Заявив, что его мать толкнула мужчину в военной форме, она получила травмы и попала в больницу. Видео «разборки» облетело соцсети. В ГУ Нацполиции Харьковщины прокомментировали события так. Женщина через камеру видеонаблюдения увидела мужчин в военной форме, проводивших мобилизационные мероприятия. После этого вышла на улицу, чтобы вмешаться в конфликт. Один из мужчин толкнул пенсионерку, и она упала. В Харьковском областном ТЦК и СП отметили, что проверяют все обстоятельства произошедшего. Предварительно установили, что на военнослужащих группы уведомления напал агрессивный гражданин. И в это время военный, защищаясь, оттолкнул вмешавшуюся в конфликт женщину. Полиция начала уголовное производство.