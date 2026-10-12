Денисенко — про отличие новых обвинений Трампа и ссоры в овальном кабинете

Мы уже все поняли, что Трамп никогда не признает ошибки. Поэтому, как только он начал обвинять Украину в том, что из-за нас растут цены на дизель, вопрос очередной ссоры с Украиной стал лишь вопросом времени. Однако главное отличие между нынешней ситуацией и тем, что было после ссоры в овальном кабинете — Трамп не дал немедленного распоряжения запретить предоставлять разведданные Украине. И, похоже, он не может это сделать, учитывая общественные настроения в США.