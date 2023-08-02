Трампу предъявили еще четыре обвинения: за попытку отменить результаты выборов

Количество обвинений, судов и уголовных дел в отношении экс-президента и вероятного кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, все возрастает.

Главной темой, вынесенной на передовицы американских и британских СМИ 2 августа, стала очередная порция обвинений в адрес Дональда Трампа.

«Дональду Трампу предъявлены четыре обвинения в попытке отменить выборы 2020 года. Последнее уголовное дело против экс-президента возбуждено всего через несколько недель после того, как ему было предъявлено обвинение в хранении информации о национальной обороне, — сообщает The Guardian. — Федеральная прокуратура обвинила Дональда Трампа в его попытках отменить результаты выборов 2020 года в отчаянной попытке остаться у власти».

Так, Трампа обвиняют в заговоре с целью обмана граждан США, заговоре с целью воспрепятствовать официальному разбирательству, попытке помешать официальному разбирательству и заговоре против гражданских прав. Обвинительный акт подготовил спецпрокурор Джек Смит. Документ занимает 45 страниц и подробно описывает, как Трамп и его союзники сознательно сообщали ложную информацию о якобы фальсификации результатов выборов президента США. А также — пытались заблокировать подтверждение результатов выборов. Имена сообщников Трампа в документе не указаны, но по приведенному описанию журналисты вычислили, что речь идет об адвокатах Трампа, в том числе — Руди Джулиани, а также бывшем чиновнике Министерства юстиции США Джеффе Кларке.

«Несмотря на поражение, подсудимый был полон решимости остаться у власти, — говорится в обвинительном заключении. — Таким образом, в течение более двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года ответчик распространял ложь о том, что на выборах имели место фальсификации, которые определили исход, и что он действительно победил. Эти утверждения были ложными, и ответчик знал, что они ложны».

Кульминацией всех попыток Трампа не признать результаты выборов стало нападение на Капитолий 6 января 2021 года.

«Атака на столицу нашей страны 6 января 2021 года была беспрецедентной атакой на центр американской демократии. Как указано в обвинительном заключении, она было спровоцировано ложью, — заявил спецпрокурор Смит. — Ложь ответчика направлена на воспрепятствование основной функции правительства США, национальному процессу сбора, подсчета и подтверждения результатов президентских выборов».

Рассматривать очередное дело Трампа будет судья окружного суда США Таня Чуткан. В 2021 году она была судьей, которая отклонила попытку Трампа помешать специальному комитету Палаты представителей от 6 января, расследующему беспорядки в Капитолии, получить доступ к президентским записям. «Президенты — не короли, а истец — не президент», — написала она тогда.

Трамп, который сейчас лидирует в праймериз Республиканской партии США ожидаемо заявил, что все обвинения — попытка «преступного клана Байдена» вмешаться в президентские выборы 2024 года.