«Я хочу, чтобы люди перестали погибать из-за этой бессмысленной войны», — сказал экс-президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Reuters.

Относительно Украины Трамп не исключил, что киевскому правительству, возможно, придется уступить некоторые территории рф, чтобы остановить войну, которая началась с вторжения российских войск в Украину 16 месяцев назад. По его словам, будь он президентом, все было бы «предметом переговоров», но украинцы, которые вели активную борьбу за защиту своей земли, «заслужили большую заслугу».

«Я думаю, что они имели бы право оставить себе большую часть того, что они отвоевали, и я думаю, что рф так же согласилась бы на это. Вам нужен правильный посредник или переговорщик, а у нас сейчас его нет», — сказал он.

«Я считаю, что больше всего, что сейчас должны сделать США, — чтобы достичь мира — объединить рф и Украину и заключить мир», — сказал Трамп.

Будучи президентом, Трамп развил дружеские отношения с Путиным, который, по словам Байдена, стал «немного изгоем во всем мире» из-за вторжения в Украину.