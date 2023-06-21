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Путин надеется, что Трамп вернется к власти в США и снимет санкции с рф — BILD

Мир 14:00   21.06.2023
Оксана Якушко
Путин надеется, что Трамп вернется к власти в США и снимет санкции с рф — BILD Путин в 2017 году на саммите G20 в Гамбурге: В то время Дональд Трамп был президентом США — что осчастливило кремлевского босса Фото: ASSOCIATED PRESS

«Стратегия Путина — продержаться до ноября 2024 года. Затем он надеется на победу на выборах Трампа или, как минимум, Десантиса. Путин думает, что они прекратят поддерживать Украины и снимут санкции с рф», — заявил в интервью BILD международный финансист и инвестор Билл Браудер, считающийся вдохновителем санкций против Путина.

Дела идут не очень хорошо для российского государства в целом и для многих отдельных россиян, говорит Браудер. Только одно доказательство: западные санкции заставили даже Китай оказать давление на Россию.

Недавно Банк Китая ограничил операции клиентов российских банков, чтобы не попасть под санкции. По словам Браудера, аналогичная картина наблюдается и в Индии: «петля санкций затягивается».

Браудер считает, что сейчас западные санкции сильно давят на российскую власть.

«Санкции их сильно задевают, они сводят Путина с ума, — говорит финансист. — Российские олигархи застряли на своих виллах, они больше не могут посещать международные конференции или отдыхать в Сен-Тропе. Вместо этого они целыми днями говорят по телефону со своими адвокатами, чтобы те приняли меры против санкций».

Санкции эффективны и против людей из аппарата, не имеющих непосредственных интересов на Западе. Судья Сергей Подопригоров, приговоривший российского оппозиционера Кара-Мурзу к тюремному заключению, сам находился в санкционном списке, инициированном Браудером.

«Многие чиновники и сотрудники аппарата не хотят публично участвовать в таком показательном процессе, потому что боятся, что и к ним применят санкции», — говорит Браудер.

Подопригоров попытался оспорить свои санкции в суде, нанимал дорогих юристов на Западе — и потерпел неудачу.

Браудер также был мишенью рф – Кремль пытался использовать Интерпол для экстрадиции британца, а в 2018 году Путин предложил тогдашнему президенту США Дональду Трампу экстрадировать Браудера.

«Это показывает, как сильно на них сказываются санкции, они сводят Путина с ума», — говорит Браудер.

«Запад разучился вести переговоры с диктаторами, которые берут заложников, — говорит Браудер. – Неважно, рф это, Иран, Северная Корея или Китай: мы должны научить наших политиков успешно вести переговоры с захватчиками заложников».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Политика; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 14:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Стратегия Путина — продержаться до ноября 2024 года. Затем он надеется на победу на выборах Трампа или, как минимум, Десантиса. Путин думает, что они прекратят поддерживать Украины и снимут санкции с рф», — заявил в интервью BILD международный финансист и инвестор Билл Браудер, считающийся вдохновителем санкций против Путина.".