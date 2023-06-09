Трамп может сесть за решетку за хранение секретных документов – The Guardian
Против экс-президента США Дональда Трампа выдвинули уголовных 7 обвинений, его преследуют за нарушение закона о шпионаже и секретные документы, хранившиеся в его частном доме Мар-а-Лаго, и вызывают в суд на следующей неделе, сообщило издание The Guardian.
Федеральная прокуратура выдвинула Дональду Трампу обвинения по семи пунктам, включая умышленное сохранение секретов национальной обороны, нарушение Закона о шпионаже, предоставление ложных заявлений и препятствование правосудию. Во вторник во второй половине дня он должен предстать перед судом в Майами, штат Флорида.
Это историческое событие, которое представляет наибольшую юридическую опасность для бывшего президента США.
Трамп подтвердил обвинительное заключение в своей платформе социальных сетей Truth Social в четверг днем, вскоре после того, как его адвокаты получили электронное письмо от прокуроров. Из своего гольф-клуба в Нью-Джерси Трамп раскритиковал обвинения в серии сообщений на Truth Social и назвал себя «невинным человеком».
Похоже, что новость об обвинении застала Трампа и его ближайшее окружение врасплох.
А политический обозреватель The Guardian в Вашингтоне Дэвид Смит предполагает, что «Трамп действительно может попасть в тюрьму. Дональд Трамп только что стал первым бывшим президентом в американской истории, против которого выдвинуто федеральное уголовное дело».
«Трамп в скором времени может присоединиться к печально известному клубу, в который входят Сильвио Берлускони из Италии, Николя Саркози и Жак Ширак из Франции и Пак Кин Хэ и Ли Мэн Бак из Южной Кореи. Все они были привлечены к ответственности и осуждены за коррупцию за последние 15 лет. Это последний стресс-тест Трампа для американской демократии: может ли государство привлечь бывшего президента к ответственности и применить верховенство права?» – отметил Дэвид Смит.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 15:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Против экспрезидента США Дональда Трампа выдвинули уголовных 7 обвинений, его преследуют за нарушение закона о шпионаже и секретные документы, хранившиеся в его частном доме Мар-а-Лаго, и вызывают в суд на следующей неделе, сообщило издание The Guardian.".