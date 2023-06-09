Live
  • Пятница 09.06.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.26
    • 🟢

Трамп может сесть за решетку за хранение секретных документов – The Guardian

Мир 15:39   09.06.2023
Оксана Якушко
Трамп может сесть за решетку за хранение секретных документов – The Guardian

Против экс-президента США Дональда Трампа выдвинули уголовных 7 обвинений, его преследуют за нарушение закона о шпионаже и секретные документы, хранившиеся в его частном доме Мар-а-Лаго, и вызывают в суд на следующей неделе, сообщило издание The Guardian.

Федеральная прокуратура выдвинула Дональду Трампу обвинения по семи пунктам, включая умышленное сохранение секретов национальной обороны, нарушение Закона о шпионаже, предоставление ложных заявлений и препятствование правосудию. Во вторник во второй половине дня он должен предстать перед судом в Майами, штат Флорида.

Это историческое событие, которое представляет наибольшую юридическую опасность для бывшего президента США.

Документи, вилучені в Мар-а-Лаго, розкладені на килимі. Фото: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ США/AFP/Getty Images

Трамп подтвердил обвинительное заключение в своей платформе социальных сетей Truth Social в четверг днем, вскоре после того, как его адвокаты получили электронное письмо от прокуроров. Из своего гольф-клуба в Нью-Джерси Трамп раскритиковал обвинения в серии сообщений на Truth Social и назвал себя «невинным человеком».

Похоже, что новость об обвинении  застала Трампа и его ближайшее окружение врасплох.

А политический обозреватель The Guardian в Вашингтоне Дэвид Смит предполагает, что «Трамп действительно может попасть в тюрьму. Дональд Трамп только что стал первым бывшим президентом в американской истории, против которого выдвинуто федеральное уголовное дело».

«Трамп в скором времени может присоединиться к печально известному клубу, в который входят Сильвио Берлускони из Италии, Николя Саркози и Жак Ширак из Франции и Пак Кин Хэ и Ли Мэн Бак из Южной Кореи. Все они были привлечены к ответственности и осуждены за коррупцию за последние 15 лет. Это последний стресс-тест Трампа для американской демократии: может ли государство привлечь бывшего президента к ответственности и применить верховенство права?» – отметил Дэвид Смит.

Читайте также: Путин может продолжать войну в надежде на Трампа – CNN

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
Оккупанты обстреляли Безлюдовку: Мельник сообщил подробности утреннего взрыва
09.06.2023
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
Враг ударил ракетой С-300 по окраине Харькова — Синегубов
09.06.2023
Количество пунктов помощи херсонцам увеличили: Терехов гордится харьковчанами
Количество пунктов помощи херсонцам увеличили: Терехов гордится харьковчанами
09.06.2023
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
Харьковчане слышали взрыв перед тревогой: Мельник сообщил, что враг нанес удар
09.06.2023
Кормил оккупантов мясом и платил налоги в РФ: на Харьковщине поймали фермера
Кормил оккупантов мясом и платил налоги в РФ: на Харьковщине поймали фермера
09.06.2023
Ночная атака Шахедов: на Харьковщине «прилеты» по газодобывающим предприятиям
Ночная атака Шахедов: на Харьковщине «прилеты» по газодобывающим предприятиям
09.06.2023

Новости по теме:

19:06
США восстанавливают поврежденные НЛО, утверждает экс-разведчик – The Guardian.
23:23
Снаряды для HIMARS и Patriot: Зеленский поблагодарил США за новую помощь
18:35
«Земля – плоская». Политик-республиканец из США ненавидит глобусы
14:30
Водителя, который помог перейти дорогу утке с птенцами, сбили насмерть в США
22:46
Харьковским чрезвычайникам сделали подарок коллеги из США (фото, видео)

  • Категории: Мир, Общество, Происшествия; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Трамп может сесть за решетку за хранение секретных документов – The Guardian»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 15:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Против экспрезидента США Дональда Трампа выдвинули уголовных 7 обвинений, его преследуют за нарушение закона о шпионаже и секретные документы, хранившиеся в его частном доме Мар-а-Лаго, и вызывают в суд на следующей неделе, сообщило издание The Guardian.".