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Путин может продолжать войну в надежде на Трампа — CNN

Мир 11:30   12.05.2023
СNN
телеканал США
Путин может продолжать войну в надежде на Трампа — CNN

Перспектива возвращения Трампа на должность может стать стимулом для российского президента Владимира Путина продолжить войну, которая требует ужасных жертв среди гражданского населения и наращивает огромные потери россиян — в надежде, что он сможет использовать любое сокращение многомиллиардных поступлений финансовой помощи США в Украину.

Автор: СNN, телеканал США

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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:30;

    • Корреспондент СNN, телеканал США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перспектива возвращения Трампа на должность может стать стимулом для российского президента Владимира Путина продолжить войну, которая требует ужасных жертв среди…".