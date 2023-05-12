Путин может продолжать войну в надежде на Трампа — CNN

Перспектива возвращения Трампа на должность может стать стимулом для российского президента Владимира Путина продолжить войну, которая требует ужасных жертв среди гражданского населения и наращивает огромные потери россиян — в надежде, что он сможет использовать любое сокращение многомиллиардных поступлений финансовой помощи США в Украину.