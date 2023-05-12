Путин может продолжать войну в надежде на Трампа — CNN
Перспектива возвращения Трампа на должность может стать стимулом для российского президента Владимира Путина продолжить войну, которая требует ужасных жертв среди гражданского населения и наращивает огромные потери россиян — в надежде, что он сможет использовать любое сокращение многомиллиардных поступлений финансовой помощи США в Украину.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2023 в 11:30;
Корреспондент СNN, телеканал США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перспектива возвращения Трампа на должность может стать стимулом для российского президента Владимира Путина продолжить войну, которая требует ужасных жертв среди…".