Путін може продовжувати війну в надії на Трампа – CNN

Перспектива повернення Трампа на посаду може стати стимулом для російського президента Володимира Путіна продовжити війну, яка потребує жахливих жертв серед цивільного населення та нарощує величезні втрати росіян – сподіваючись, що він зможе використати будь-яке скорочення багатомільярдних надходжень фінансової допомоги США до України.