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Путін може продовжувати війну в надії на Трампа – CNN

Політика 11:30   12.05.2023
CNN
телеканал США
Путін може продовжувати війну в надії на Трампа – CNN

Перспектива повернення Трампа на посаду може стати стимулом для російського президента Володимира Путіна продовжити війну, яка потребує жахливих жертв серед цивільного населення та нарощує величезні втрати росіян – сподіваючись, що він зможе використати будь-яке скорочення багатомільярдних надходжень фінансової допомоги США до України.

Автор: CNN, телеканал США

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент CNN, телеканал США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перспектива повернення Трампа на посаду може стати стимулом для російського президента Володимира Путіна продовжити війну, яка потребує жахливих жертв серед…".