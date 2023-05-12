Путін може продовжувати війну в надії на Трампа – CNN
Перспектива повернення Трампа на посаду може стати стимулом для російського президента Володимира Путіна продовжити війну, яка потребує жахливих жертв серед цивільного населення та нарощує величезні втрати росіян – сподіваючись, що він зможе використати будь-яке скорочення багатомільярдних надходжень фінансової допомоги США до України.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Травня 2023 в 11:30;
Кореспондент CNN, телеканал США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перспектива повернення Трампа на посаду може стати стимулом для російського президента Володимира Путіна продовжити війну, яка потребує жахливих жертв серед…".