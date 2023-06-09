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Трамп може сісти за ґрати за зберігання секретних документів – The Guardian

Події 15:39   09.06.2023
Оксана Якушко
Трамп може сісти за ґрати за зберігання секретних документів – The Guardian

Проти експрезидента США Дональда Трампа висунули кримінальних 7 звинувачень, його переслідують за порушення закону про шпигунство та секретні документи, що зберігалися у його приватному будинку Мар-а-Лаго, і викликають до суду наступного тижня, повідомило видання The Guardian .

Федеральна прокуратура висунула Дональду Трампу звинувачення за семи пунктами, включаючи навмисне зберігання секретів національної оборони, порушення Закону про шпигунство, надання неправдивих заяв і перешкоджання правосуддю. У вівторок у другій половині дня він має постати перед судом у Маямі, штат Флорида.

Це є історичною подією, яка становить найбільшу юридичну небезпеку для колишнього президента США.

Документи, вилучені у Мар-а-Лаго, розкладені на килимі. Фото: МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ США/AFP/Getty Images

Трамп підтвердив обвинувальний висновок у своїй платформі соціальних мереж Truth Social у четвер вдень, незабаром після того, як його адвокати отримали електронний лист від прокурорів. Зі свого гольф-клубу у Нью-Джерсі Трамп розкритикував звинувачення в серії дописів на Truth Social і назвав себе «невинною людиною».

Схоже, що новина про обвинувальний висновок застала Трампа та його найближче оточення зненацька.

А політичний оглядач The Guardian у Вашингтоні Девід Смітт цілком припускає, що «Трамп дійсно може потрапити до в’язниці. Дональд Трамп щойно став першим колишнім президентом в американській історії, проти якого висунуто федеральну кримінальну справу».

«Трамп незабаром може приєднатися до сумнозвісного клубу, до якого входять Сільвіо Берлусконі з Італії, Ніколя Саркозі і Жак Ширак з Франції та Пак Кин Хе і Лі Мен Бак з Південної Кореї. Усі вони були притягнуті до відповідальності та засуджені за корупцію за останні 15 років. Це останній стрес-тест Трампа для американської демократії: чи може держава притягнути колишнього президента до відповідальності та застосувати верховенство права?» – зазначив Девід Смітт.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 15:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проти експрезидента США Дональда Трампа висунули кримінальних 7 звинувачень, його переслідують за порушення закону про шпигунство та секретні документи, що зберігалися у його приватному будинку Мар-а-Лаго, і викликають до суду наступного тижня, повідомило видання The Guardian .".