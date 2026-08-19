День міста без «Зоряного неба» та вирок запроданці – підсумки 19 серпня

103 українських воїнів звільнили з російського полону, «шахед» атакував Балаклію, 30-річній харків’янці винесли вирок за роботу на ворога, а місто готують до свят. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 19 серпня.

Такі наслідки мав вранішній удар російським «шахедом» по Балаклії. Там пошкоджені будинки. У сусідньому Волохово-Ярському старостинському окрузі, за даними начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова, палав тваринницький комплекс. Є загибла худоба. У Харкові також не було спокійно. Ранок почався з «прильоту» «молнии» поблизу багатоповерхівки на Салтівці, удень дрон поцілив по цвинтарю в Холодногірському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих. У селищі Слатине російський FPV-дрон полював на місцевого мешканця. Він у лікарні зі струсом мозку та уламковими пораненнями.

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Від підриву цієї бомби загинули 15-річний хлопець і нацгвардієць. 30-річна жінка отримувала завдання від ворога через телеграм. Це довели прокурори в суді. Готовий вибуховий виріб вона помістила у спортивну сумку та передала неповнолітньому хлопцю. Той теж виконував завдання росіян. Він мав передати «посилку» військовому, представившись кур’єром. На таксі він приїхав до села в Чугуївському районі, а коли підійшов до військовослужбовця Нацгвардії, вибухівку в сумці підірвали дистанційно. Авторку бомби затримали, коли вона працювала над наступним смертельним виробом. Свою вину в суді жінка визнала частково, а давати додаткові показання відмовилася, відзначили в обласній прокуратурі.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наймолодший зі звільнених народився у 2000 році. Найстаршому – 59.

Про це повідомив мер Ігор Терехов. Він відзначив, що улюблена прикраса містян 23 серпня не засвітиться. Так само заради безпеки в місті не будуть проводити жодних масових заходів. Але облаштували святкові локації в центрі, щоб люди могли гуляти. «Ми ж не можемо заборонити людям пересуватися», – аргументує Терехов.

Основні роботи мають виконати до п’ятниці, сказав «Об’єктиву» речник Центрального парку Андрій Кравченко. Епіцентром краси стануть головна алея та територія біля центрального фонтану й озер. Для створення прикрас залучили матеріали, які використовували в попередні роки. Ще одним сюрпризом для містян до свят стали нові фонтани. Вони запрацювали просто посеред річок у районі скверу «Стрілка». Терехов запевнив: їх створення коштувало недорого.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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