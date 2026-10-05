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Під завалами люди: Терехов – про обстріл Харкова КАБами

Події 17:23   05.10.2026
Тетяна Литвіна
Під завалами люди: Терехов – про обстріл Харкова КАБами Зображення створене ШІ

Під ударом КАБів у Слобідському районі Харкова 5 жовтня опинилися станція техобслуговування автомобілів та склад. Під завалами зруйнованого СТО є люди. Загинули працівники комунального підприємства.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Попередньо трьома КАБами вдарили російські військові по Слобідському району Харкова.

Відомо про трьох загиблих, серед них – працівники комунального підприємства, які знаходились у себе вдома.

Крім того, було влучання поряд із багатоповерховими житловими будинками. Пошкоджено понад 30 будинків.

Також внаслідок влучення по приватному сектору пошкоджено понад 10 приватних будинків.

За словами Терехова, під завалами на станції технічного обслуговування автомобілів є люди. Йде пошуково-рятувальна операція.

Прилетіло також по складському приміщенню, розташованому у Слобідському районі.

“Наразі ми маємо 36 осіб, які звернулися за медичною допомогою”, – повідомив Терехов.

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Щонайменше трьома КАБами атакували росіяни Харків сьогодні вдень. За даними мера Ігоря Терехова, влучення були у Слобідському районі. Виникла масштабна пожежа у складських приміщеннях, також бомби зруйнували та пошкодили житлові будинки. Про трьох загиблих внаслідок цієї атаки було відомо станом на сімнадцять годин. Число постраждалих досягло тридцяти дев’яти.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 17:23;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударом КАБів у Слобідському районі Харкова 5 жовтня опинилися станція техобслуговування автомобілів та склад. Під завалами зруйнованого СТО є люди. ".