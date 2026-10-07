Удари КАБами: 17 людей у ​​лікарні, двоє у тяжкому стані – Синєгубов

Про стан поранених внаслідок ударів КАБами по Слобідському району 5 жовтня в ефірі “Єдиних новин” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі 17 постраждалих залишаються у лікарнях. Дві особи — у тяжкому стані, решта, зокрема дитина, у стані середньої тяжкості.

“Ворог продовжує атакувати цивільне населення, тому посилюємо роботу із захисту міста та області. За минулий місяць над Харковом і областю наші сили ППО знищили понад 800 цілей. Йдеться про “Шахеди”, “Герані” з реактивними двигунами, ракети, керовані авіабомби і т.д. Робота в цьому напрямку триває”, – додав Синєгубов.

За його словами, продовжується евакуація з небезпечних територій області. Щодобово вивозять понад 100 осіб.

“Також працює транзитний центр у Лозовій, який приймає евакуйованих з Донбасу. В останні місяці кількість таких людей зростає – у середньому понад 200 евакуйованих на добу”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, КАБами атакували росіяни Харків вдень 5 жовтня. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали на цивільні підприємства (зокрема, швейний цех та СТО) та поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. Ще 59 постраждали, серед них 3 дітей.