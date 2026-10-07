Live
  • Ср 07.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.95
  • EUR 50.64

Удари КАБами: 17 людей у ​​лікарні, двоє у тяжкому стані – Синєгубов

Події 19:46   07.10.2026
Тетяна Литвіна
Удари КАБами: 17 людей у ​​лікарні, двоє у тяжкому стані – Синєгубов

Про стан поранених внаслідок ударів КАБами по Слобідському району 5 жовтня в ефірі “Єдиних новин” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі 17 постраждалих залишаються у лікарнях. Дві особи — у тяжкому стані, решта, зокрема дитина, у стані середньої тяжкості.

“Ворог продовжує атакувати цивільне населення, тому посилюємо роботу із захисту міста та області. За минулий місяць над Харковом і областю наші сили ППО знищили понад 800 цілей. Йдеться про “Шахеди”, “Герані” з реактивними двигунами, ракети, керовані авіабомби і т.д. Робота в цьому напрямку триває”, – додав Синєгубов.

За його словами, продовжується евакуація з небезпечних територій області. Щодобово вивозять понад 100 осіб.

“Також працює транзитний центр у Лозовій, який приймає евакуйованих з Донбасу. В останні місяці кількість таких людей зростає – у середньому понад 200 евакуйованих на добу”, – повідомив Синєгубов.

Читайте також: Російський дрон ударив по багатоповерхівці у Київському районі, поранено жінку

Нагадаємо, КАБами атакували росіяни Харків вдень 5 жовтня. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали на цивільні підприємства (зокрема, швейний цех та СТО) та поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. Ще 59 постраждали, серед них 3 дітей.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Удари КАБами: 17 людей у ​​лікарні, двоє у тяжкому стані – Синєгубов
Удари КАБами: 17 людей у ​​лікарні, двоє у тяжкому стані – Синєгубов
07.10.2026, 19:46
Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Київському районі, поранено жінку
Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Київському районі, поранено жінку
07.10.2026, 18:43
Як відключатимуть світло у Харківській області 8 жовтня
Як відключатимуть світло у Харківській області 8 жовтня
07.10.2026, 19:20
Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці
Ворог атакував Харків БпЛА: подробиці
07.10.2026, 16:36
Обстріл Слобідського району: комунальники усувають наслідки руйнувань
Обстріл Слобідського району: комунальники усувають наслідки руйнувань
07.10.2026, 18:29
Тепло збережеться: прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові та області
Тепло збережеться: прогноз погоди на 8 жовтня у Харкові та області
07.10.2026, 20:09

Новини за темою:

07.10.2026
Російський дрон ударив по багатоповерхівці в Київському районі, поранено жінку
07.10.2026
Обстріл Слобідського району: комунальники усувають наслідки руйнувань
07.10.2026
Ракет у 4,5 раза більше, FPV – на 119%: чим РФ атакує Харківщину
07.10.2026
Лозівська громада знеструмлена, критична інфраструктура – ​​на генераторах
07.10.2026
У Києві серед будинків знайшли нерозірвану ракету: проводиться розмінування


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Удари КАБами: 17 людей у ​​лікарні, двоє у тяжкому стані – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 19:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан поранених внаслідок ударів КАБами по Слобідському району 5 жовтня в ефірі “Єдиних новин” повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".