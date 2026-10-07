Удары КАБами: 17 человек еще в больнице, двое в тяжелом состоянии – Синегубов

О состоянии раненых в результате ударов КАБами по Слободскому району 5 октября в эфире «Единых новостей» сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В настоящее время 17 пострадавших остаются в больницах. Два человека — в тяжелом состоянии, остальные, в частности ребенок, в состоянии средней тяжести.

«Враг продолжает атаковать гражданское население, поэтому усиливаем работу по защите города и области. За прошлый месяц над Харьковом и областью наши силы ПВО уничтожили более 800 целей. Речь идет о «Шахедах», «Геране» с реактивными двигателями, ракетах, управляемых авиабомбах и т.д. Работа в этом направлении продолжается», — сообщил Синегубов.

По его словам, продолжается эвакуация из опасных территорий области. Ежесуточно вывозят более 100 человек.

«Также работает транзитный центр в Лозовой, который принимает эвакуированных из Донбасса. В последние месяцы количество таких людей растет — в среднем более 200 эвакуированных в сутки», — добавил Синегубов.

Напомним, КАБами атаковали россияне Харьков днем 5 октября. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. Еще 59 пострадали, среди них 3 детей.