Смертельные удары по Харькову и страшные ДТП – итоги 5 октября

Шесть человек убили российские КАБы в Харькове 5 октября. Накануне по городу прилетела «Бандероль» – погиб мужчина, ехавший мимо в автомобиле. В воскресенье произошло два ДТП с жертвами. «Объектив» напоминает главные новости дня.

По меньшей мере, тремя КАБами атаковали россияне Харьков сегодня днем. По данным мэра Игоря Терехова, попадания были в Слободском районе. Удары пришлись по гражданским предприятиям (в частности, швейному цеху и СТО) и вблизи жилой 5-этажки. Возникли два масштабных пожара. Погибли шесть человек, еще двух спасатели смогли вытащить из-под завалов живыми. Число пострадавших достигло 59. Из них трое – дети. В больницах находятся 30 раненых, трое – в крайне тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Под ударом днем ​​был Чугуев. Начальник городской военной администрации Галина Минаева сообщила о двух «прилетах» по одному из микрорайонов. Повреждены частные дома, амбулатория и детское заведение. Ранены три человека.

Ракеты попали по нежилым зданиям в Индустриальном районе, сообщила областная прокуратура. Погиб мужчина 42 лет. Он проезжал мимо в автомобиле в момент вражеского удара. Женщина, которая была с ним, получила тяжелые ранения. Всего в результате удара пострадали шесть человек. Среди них – двое полицейских. Временно одиноким из-за этого удара остался трехлетний шпиц Скай.

Он был в автомобиле, рядом с которым попали российские ракеты. Собаку подобрали работники Департамента чрезвычайных ситуаций мэрии и передали в Центр обращения с животными. Там информируют: никаких ранений у Ская нет, но у него острая реакция на стресс. Сейчас пушистик под наблюдением ветеринаров. Впоследствии его заберут близкие родственники хозяев.

Утром BMW сбил пожилого пешехода на переходе через проспект Ландау. Водителя задержали, отметили в ГУ Нацполиции Харьковщины. Вечером два человека погибли в Слободском районе. Там столкнулись Tesla и Fiat. Полицейские установили: Tesla, двигавшаяся по мосту по проспекту Героев Харькова, выехала на встречную полосу. И там влетела в Fiat, двигавшегося со стороны Академика Павлова в направлении подъема. Погибли два человека – пассажиры обоих автомобилей. Водители – мужчина и женщина – в больнице.

По версии областной прокуратуры, мужчины оформили документы соискателю водительского удостоверения категории «С-1» — такие, будто он прошел обучение в автошколе. Они также уверяли «клиента», что имеют связи среди сотрудников сервисного центра МВД и обеспечат результат при сдаче практического экзамена. За услуги взяли 30 тыс. грн. Экзамен клиент сдал и получил водительское удостоверение. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.

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