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Фиктивная автошкола и «связи» в ТСЦ: двоих мужчин подозревают в Харькове

Общество 14:56   05.10.2026
Виктория Яковенко
Фиктивная автошкола и «связи» в ТСЦ: двоих мужчин подозревают в Харькове

Правоохранители считают, что двое харьковчан помимо основного бизнеса решили «подработать» на незаконном оформлении водительского удостоверения. Дело уже передали в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в июне к одному из них обратился мужчина за советом о порядке получения водительского удостоверения категории «С1». Фигурант решил воспользоваться его интересом.

«Он уверял мужчину, что имеет связи среди сотрудников территориального сервисного центра МВД, и за 30000 гривен может «решить вопрос». К реализации схемы делец решил привлечь своего знакомого. Роли между участниками были распределены заранее. Один из них занимался финансовыми вопросами и оформлением фиктивного обучения. Другой обеспечивал техническое сопровождение: собирал необходимые документы, организовал пробный заезд по маршруту будущего экзамена и определял дату его сдачи», — рассказали правоохранители.

В июле фигуранты получили первую часть средств в размере 10 тыс. грн за организацию обучения без фактического посещения занятий, отметили в прокуратуре. Остальные – еще 20 тыс. грн – заказчик перечислил на банковский счет одного из них в конце августа.

Потом «клиент» успешно сдал экзамен и получил водительское удостоверение категории «С1», установило следствие.

Фигурантов разоблачили. Им инкриминируется получение неправомерной выгоды. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет тюрьмы.

мужчин подозревают в Харькове на оформлении прав

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 14:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что двое харьковчан помимо основного бизнеса решили «подработать» на незаконном оформлении водительского удостоверения. Дело уже передали в суд.".