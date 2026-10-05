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Удар по Грозе: расследование длилось около трех лет, дело – в суде

Общество 13:12   05.10.2026
Виктория Яковенко
Удар по Грозе: расследование длилось около трех лет, дело – в суде

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что передали в суд дело семерых причастных к удару по селу Гроза в Харьковской области.

Правоохранители напоминают: 5 октября 2023 года российская баллистическая ракета «Искандер-М» попала в кафе «Спутник». Местные жители собрались там на поминальный обед после перезахоронения украинского военного. 59 человек погибли, среди которых 8-летний ребенок.

«Почти шестая часть населения села Гроза была убита. Еще пять человек были ранены. Удар по Грозе — это наиболее массовая гибель гражданских в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения рф в результате одной атаки», — отметили в прокуратуре.

Расследование длилось около трех лет. Осмотр места трагедии, 3D-сканирование, анализ обломков ракеты, установка траектории ее полета, определение места запуска, проведение более 270 судебных экспертиз и другие следственные действия позволили установить личности причастных к этому удару, говорят правоохранители.

По данным следствия, координаты гражданского объекта и точное время проведения поминального обеда врагу передали двое братьев, ранее проживавших в Грозе. Они добровольно сотрудничали с оккупантами во время захвата поселка Шевченково, а затем бежали в РФ.

В июле этого года прокуроры заочно сообщили о подозрении пяти российским чиновникам — от тех, кто передал координаты, до тех, кто определил цель, принял решение об ударе, отдал приказ и обеспечил запуск ракеты.

В прокуратуре установили:

  • Начальник Центра управления разведкой огневого поражения противника Центра объединенного планирования и координации огневого поражения штаба объединенной группировки войск ВС РФ провел изучение, проверку и оценку полученной от братьев-наводчиков информации о местонахождении гражданских.
  • После его доклада начальник Центра объединенного планирования и координации огневого поражения – заместитель командующего по огневому поражению ОГВ обобщил и подал на утверждение предложение о нанесении ракетного удара.
  • Окончательное решение принял начальник штаба — первый заместитель командующего ОГВ, отдавший приказ атаковать село.
  • Начальник ракетных войск и артиллерии ОГВ организовал подготовку и расстановку ракетных бригад и осуществил выбор средства поражения. Кроме того, он издал распоряжение об атаке непосредственным исполнителям.
  • Командир 119 ракетной бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ (в/ч 49547) обеспечил исполнение этого приказа и передал его своим подчиненным — именно они совершили пуск баллистической ракеты по кафе.

Оккупантам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Двух братьев будут судить за пособничество и госизмену.

удар по селу Гроза на Харьковщине

удар по селу Гроза на Харьковщине

удар по селу Гроза на Харьковщине

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 13:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что передали в суд дело семерых причастных к удару по селу Гроза в Харьковской области.".