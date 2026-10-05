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Трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты во вторник

Транспорт 19:42   05.10.2026
Татьяна Литвина
Трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты во вторник

С 10:00 до 15:00 6 октября на Салтовском шоссе и в переулке Салтовском будут ремонтировать контактную сеть. В связи с этим трамваи №6 и №8 будут курсировать по измененным маршрутам.

Как сообщили в мэрии, в указанное время будет перекрыто движение трамваям на участке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей.

Трамваи будут курсировать следующим образом:

№6:

  • от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

№8:

  • разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – пр. Героев Харькова (в обратном направлении: пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Полевая – ул. Добровольцев – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

В этот период на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8:

  • Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Общественного – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Общественного – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

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Напомним, в Харькове планируют обновлять общественный транспорт и развивать сеть велодорожек. Об этом говорится в Стратегии развития Харькова до 2029 года.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 19:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10:00 до 15:00 6 октября на Салтовском шоссе и в переулке Салтовском будут ремонтировать контактную сеть. В связи с этим трамваи будут курсировать по измененным маршрутам.".