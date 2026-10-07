Трамваи №16 и 16А временно изменят маршрут

В связи с ремонтом контактной сети трамваи №16 и 16А будут объезжать часть маршрута – от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевкий гидропарк».

Изменения в маршрутах будут 8 октября с 10:00 до 15:00, сообщила пресс-служба мэрии.

Трамваи не будут курсировать по Семиградскому въездеу, улицам Веринской, Моисеевской, Шевченко — на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга «Журавловский гидропарк».

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, первоначально работы планировали провести 9 октября. В связи с переносом даты ремонта, соответственно, в пятницу движение трамваев на указанных участках прекращаться не будет.

С 10:00 до 15:00 8 октября трамваи №16 и 16А будут курсировать так:

разворотный круг «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

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