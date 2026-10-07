Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут

У зв’язку з ремонтом контактної мережі трамваї №16 та 16А об’їжджатимуть частину маршруту – від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”.

Зміни у маршрутах будуть 8 жовтня з 10.00 до 15.00, повідомила прес-служба мерії.

Трамваї не курсуватимуть Семиградським в’їздом, вулицями Веринською, Мойсеївською, Шевченком – на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».

Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, спочатку роботи планували провести 9 жовтня. У зв’язку з перенесенням дати ремонту, відповідно, у п’ятницю рух трамваїв на вказаних ділянках припинятися не буде.

З 10:00 до 15:00 8 жовтня трамваї №16 та 16А курсуватимуть так:

розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченко – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Нагадаємо, Укрзалізниця запустила маршрут «поїзда + автобус» до Лозової. Графік руху не оприлюднять задля безпеки, його можна дізнатися у застосунку залізничного відомства.