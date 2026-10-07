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Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут

Транспорт 21:27   07.10.2026
Тетяна Литвіна
Трамваї №16 та 16А тимчасово змінять маршрут

У зв’язку з ремонтом контактної мережі трамваї №16 та 16А об’їжджатимуть частину маршруту – від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”.

Зміни у маршрутах будуть 8 жовтня з 10.00 до 15.00, повідомила прес-служба мерії.

Трамваї не курсуватимуть Семиградським в’їздом, вулицями Веринською, Мойсеївською, Шевченком – на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».

Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, спочатку роботи планували провести 9 жовтня. У зв’язку з перенесенням дати ремонту, відповідно, у п’ятницю рух трамваїв на вказаних ділянках припинятися не буде.

З 10:00 до 15:00 8 жовтня трамваї №16 та 16А курсуватимуть так:

  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченко – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: Як відключатимуть світло у Харківській області 8 жовтня

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила маршрут «поїзда + автобус» до Лозової. Графік руху не оприлюднять задля безпеки, його можна дізнатися у застосунку залізничного відомства.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 21:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зв’язку з ремонтом контактної мережі трамваї №16 та 16А об’їжджатимуть частину маршруту – від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола “Журавлівський гідропарк”.".