Три дні трамваї №16 та №16а ходитимуть по-новому в Харкові

Як повідомили у пресслужбі мерії, з 7 по 9 жовтня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та №16а курсуватимуть зміненим маршрутом.

У повідомленні уточнили: рух трамваїв у в’їзді Семиградському, на вул. Віринській, вул. Мойсеївській, вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений. Це повʼязано з тим, що фахівці займуться ремонтом контактної мережі. З огляду на це трамваї їздитимуть таким чином:

розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».