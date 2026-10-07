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Три дні трамваї №16 та №16а ходитимуть по-новому в Харкові

Транспорт 09:51   07.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три дні трамваї №16 та №16а ходитимуть по-новому в Харкові

Як повідомили у пресслужбі мерії, з 7 по 9 жовтня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та №16а курсуватимуть зміненим маршрутом. 

У повідомленні уточнили: рух трамваїв у в’їзді Семиградському, на вул. Віринській, вул. Мойсеївській, вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений. Це повʼязано з тим, що фахівці займуться ремонтом контактної мережі. З огляду на це трамваї їздитимуть таким чином:

  • розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 09:51;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили у пресслужбі мерії, з 7 по 9 жовтня з 10:00 до 15:00 трамваї №16 та №16а курсуватимуть зміненим маршрутом. ".