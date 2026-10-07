Три дня трамваи №16 и №16а будут ходить по-новому в Харькове

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 7 по 9 октября с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и №16а будут курсировать по измененному маршруту.

В сообщении уточнили: движение трамваев во Семиградском въезде, на ул. Веринской, ул. Моисеевской, ул. Шевченко на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» будет прекращен. Это связано с тем, что специалисты займутся ремонтом контактной сети. Ввиду этого трамваи будут ездить следующим образом: