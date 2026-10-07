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Три дня трамваи №16 и №16а будут ходить по-новому в Харькове

Транспорт 09:51   07.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Три дня трамваи №16 и №16а будут ходить по-новому в Харькове

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 7 по 9 октября с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и №16а будут курсировать по измененному маршруту. 

В сообщении уточнили: движение трамваев во Семиградском въезде, на ул. Веринской, ул. Моисеевской, ул. Шевченко на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк» будет прекращен. Это связано с тем, что специалисты займутся ремонтом контактной сети. Ввиду этого трамваи будут ездить следующим образом:

  • разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 октября 2026 в 09:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 7 по 9 октября с 10:00 до 15:00 трамваи №16 и №16а будут курсировать по измененному маршруту. ".