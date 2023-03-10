Харківський слідчий обхитрив ворога і вирвався з окупації, витративши 300$

Слідчий Олексій Єчин у червні 2022 року знайшов спосіб, як вирватися з окупованого тоді рідного селища Великий Бурлук Харківської області. Загарбники категорично не випускали правоохоронця, тому він купив ВАЗівку і видав себе за таксиста.

Історію правоохоронця розповів у Facebook начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, правоохоронець декілька раз намагався виїхати під приводом лікування, але російські військові його категорично не випускали. Єдиний шлях, яким тоді можна було дістатися Харкова, була дамба в селищі Печеніги.

“Олексій проявив кмітливість та знайшов спосіб виїхати з окупації – він придбав за 300$ ВАЗ та поїхав з вагітною жінкою до дамби, де переконав росіян, що треба допомогти перенести валізи. Через те, що авто залишилось там, окупанти були впевнені, що він повернеться до нього. Але наш слідчий повернувся до українського міста-героя Харкова, вже після приступив до роботи, а після деокупації вже поїхав додому без російських блокпостів”, – розповів Болвінов.

Удома слідчий сфотографувався зі своєю машиною, з якої росіяни витягли все, що змогли.