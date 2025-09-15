Хитрий план із наркотиками і хабарем, щоб підставити слідчу – справа в суді

До суду передали справу двох колишніх поліцейських із Чугуївського району. Їх обвинувачують в організації провокації проти колеги – слідчої з Харкова, з якою вони мали неприязні відносини.

Двоє правоохоронців передали знайомому чоловікові наркотики, а потім зателефонували на лінію «102», повідомивши, що той нібито шукає «закладку». На місце прибула слідчо-оперативна група, до якої входила саме та поліцейська, яку хотіли скомпрометувати, інформує Харківська обласна прокуратура.

«Слідча вилучила у чоловіка наркотики, не знаючи, що стала мимовільною учасницею чужого злочинного плану. Далі обвинувачені переказали з банківської картки чоловіка, якому передали наркотики, 2000 гривень на рахунок слідчої — аби створити видимість хабаря. Після цього надійшов другий дзвінок на «102». У повідомленні йшлося про нібито вимагання грошей з боку слідчої в обмін на вирішення питання», — розповіли у відомстві.

Правоохоронниця помітила підозрілий грошовий переказ та повідомила про нього керівництву. Це не дозволило її дискредитувати.

Обидва фігуранти перебувають під вартою. Обвинувальний акт за фактами завідомо неправдивого повідомлення органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, та незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 307 ККУ) передали до Новобаварського райсуду Харкова.

Обидва експравоохоронці також обвинувачуються в іншому кримінальному провадженні — за фактом збуту наркотичних засобів у складі злочинної організації. Судовий розгляд триває.

Як повідомлялося, Харківська область – у трійці лідерів за кількістю шахрайств. З початку року в регіоні відкрили 2671 справу. Це третє місце по Україні, більше лише у Києві та Дніпропетровській області. Пік шахрайств в Україні припав на 2023 рік: тоді відкрили рекордні 82 тисячі проваджень.