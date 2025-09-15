Live
Харківська область – у трійці лідерів за кількістю шахрайств

Суспільство 15:32   15.09.2025
Вікторія Яковенко
Харківська область – у трійці лідерів за кількістю шахрайств Інфографіка: Опендатабот

З початку року на Харківщині відкрили 2671 справу щодо шахрайств. Це третє місце серед інших областей України. Попереду Київ (4822 справи) та Дніпропетровська область (3511 проваджень).

Про це інформує ресурс «Опендатабот».

«Понад 35 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито за 8 місяців 2025 року. Це у 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період торік, проте у 1,8 раза більше, ніж у 2021 році. В середньому, 4,5 тисячі справ щодо шахрайства відкривають в Україні щомісяця. До суду доходить 21% справ», – зазначили аналітики.

За їхніми даними, пік шахрайства припав на 2023 рік: тоді відкрили рекордні 82 тисячі проваджень.

Найменше справ, окрім тимчасово окупованих територій та зони бойових дій, зафіксовано на Івано-Франківщині — близько 700 проваджень.

Нагадаємо, раніше «Опендатабот» повідомив статистику розлучень в Україні. Харківська область посіла четверте місце – 2880 пар розлучились за пів року. Загалом за шість місяців 2025 року щонайменше 38671 шлюб українці розірвали у судах.

Читайте також: У Харкові підприємство не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд відкрив справу

Автор: Вікторія Яковенко
