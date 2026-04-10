Успіхи ЗСУ біля Амбарного: на що сподіваються аналітики DeepState (відео)
Як СОУ вибили росіян в районі Амбарного на Великобурлуцькому напрямку, розповів в огляді на YouTube співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий.
«Працювали там бійці 129 бригади, проводилися ударно-пошукові роботи, потім бійці після того, як підготували собі можливість зачистити цю територію, вони це зробили і взяли під контроль місцевість. Сподіваємося, що вони будуть розвивати цей успіх. Пам’ятаємо, що росіяни користуються можливістю на прикордонній зоні, щоб створювати для себе буферну зону, і вони будуть робити це, поки буде для них можливість, але, як демонструють зараз бійці Сил оборони, вони не будуть миритися з тим, що росіяни ще й заходять так от по прикордонню», – сказав Погорілий.
Відео: DeepState / YouTube
Нагадаємо, 6 квітня аналітики DeepState повідомили, що захисники з 129-ї ОВМБр відкинули російських військових у районі Амбарного. Вони відповідним чином скоригували мапу фронту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі МГ “Об’єктив” також підтвердив, що захисники здійснюють “певні маневри” та є результати.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 12:37;