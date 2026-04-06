Успіхи ЗСУ на Харківщині: Синєгубов розповів про ситуацію на фронті
Ворог продовжує атакувати на різних напрямках Харківщини, при цьому українські захисники «здійснюють певні маневри». Так голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував успіх воїнів поблизу Амбарного, про який раніше заявили у DeepState.
За словами Синєгубова, лінія фронту в регіоні наразі стабільна.
«І на півночі, і на Південно-Слобожанському, Вовчанському, Куп’янському, Ізюмському напрямках. Наші воїни тримають фронт повністю. Це, видається дуже важко тому, що ворог продовжує атаки по всіх абсолютно напрямках. Ми фіксуємо за добу від 160 до 200 атак. Однак, поряд із цим, здійснюються певні маневри, тому ось такі там результати і є», – сказав голова ХОВА.
Нагадаємо, вранці 6 квітня аналітики проєкту DeepState повідомили, що у ЗСУ є успіхи в Харківській області. Так, за інформацією осінтерів, українські захисники просунулися на Великобурлуцькому напрямку в районі Амбарного. Внаслідок цього СОУ зачистили частину території на прикордонні.
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 14:38;