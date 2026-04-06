Українські захисники звільнили частину Харківщини – Deep State
Аналітики проєкту Deep State повідомили, що у ЗСУ є успіхи в Харківській області. Просування українських військових вони вказали на карті.
Так, за інформацією експертів, СОУ просунулися на Великобурлуцькому напрямку в районі Амбарного. Внаслідок цього українські бійці зачистили частину території на прикордонні.
“Підрозділи 129 ОВМБр здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки даної території. Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах“, – зазначили у повідомленні аналітики.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що протягом минулої доби на Харківщині СОУ відбили дев’ять атак росіян. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували два бої біля Стариці та Вовчанська. На Куп’янському – росіяни атакували сім разів у районі Новоосинового, Новоплатонівки, Курилівки та Петропавлівки. Про це проінформував Генштаб ЗСУ.
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 08:24;