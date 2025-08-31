“Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську
Спікер ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов та начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін у день 370-річчя Куп’янська в етері “Суспільного” розповіли про бої в передмісті та безпекову ситуацію.
Трегубов не став розкривати деталей операції зі звільнення села Мирове – найближчого передмістя Куп’янська. Однак оцінив її результати.
“Вдалося викинути росіян за трасу – там є ключова траса, вдалося відкинути росіян за неї. Вона фактично слугувала таким штучним запобіжником. І росіян просто вдалося за неї витіснити. Це не якась велика стратегічна перемога, але це принципова тактична перемога, яка стримує активність росіян у цьому районі“, – сказав Трегубов.
Андрій Беседін тим часом повідомив, що, на жаль, на ситуацію з безпекою в самому місті звільнення Мирового радикально не вплинуло.
“45 мешканців Куп’янської громади зазнали травм за цей місяць різного ступеня важкості. Тринадцять наших куп’янчан, на жаль, загинуло. Ворог б’є постійно. І найбільша загроза – це FPV-дрони, які фактично контролюють усе місто, під’їзди до міста та будь-який рух автівки чи рух звичайної людини – він одразу стає ціллю ворога”, – відзначив Беседін.
Читайте також: “З подивом дізнався, що у РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов 📹
Попри постійну загрозу життю ті мешканці Куп’янська, які досі залишаються в місті, відмовляються евакуюватися.
“Статистика (щодо евакуації – Ред.) не тішить. Єдиним аргументом для людей стає руйнування чи пошкодження житла”, – сказав начальник МВА.
При цьому примусову евакуацію сімей із дітьми завершили вже давно. Понад рік на території громади немає дітей.
У своєму телеграм-каналі Беседін опублікував вітальне відео до Дня міста в Куп’янську, де показав, як зараз виглядає населений пункт із висоти польоту дрона.
Відео: Андрій Беседін/телеграм
Новини за темою:
