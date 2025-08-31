Live
  • Нд 31.08.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

“Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську

Суспільство 21:05   31.08.2025
Оксана Горун
“Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську Скриншот

Спікер ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов та начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін у день 370-річчя Куп’янська в етері “Суспільного” розповіли про бої в передмісті та безпекову ситуацію.

Трегубов не став розкривати деталей операції зі звільнення села Мирове – найближчого передмістя Куп’янська. Однак оцінив її результати.

“Вдалося викинути росіян за трасу – там є ключова траса, вдалося відкинути росіян за неї. Вона фактично слугувала таким штучним запобіжником. І росіян просто вдалося за неї витіснити. Це не якась велика стратегічна перемога, але це принципова тактична перемога, яка стримує активність росіян у цьому районі“, – сказав Трегубов.

Андрій Беседін тим часом повідомив, що, на жаль, на ситуацію з безпекою в самому місті звільнення Мирового радикально не вплинуло.

45 мешканців Куп’янської громади зазнали травм за цей місяць різного ступеня важкості. Тринадцять наших куп’янчан, на жаль, загинуло. Ворог б’є постійно. І найбільша загроза – це FPV-дрони, які фактично контролюють усе місто, під’їзди до міста та будь-який рух автівки чи рух звичайної людини – він одразу стає ціллю ворога”, – відзначив Беседін.

Читайте також: “З подивом дізнався, що у РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов 📹

Попри постійну загрозу життю ті мешканці Куп’янська, які досі залишаються в місті, відмовляються евакуюватися.

“Статистика (щодо евакуації – Ред.) не тішить. Єдиним аргументом для людей стає руйнування чи пошкодження житла”, – сказав начальник МВА.

При цьому примусову евакуацію сімей із дітьми завершили вже давно. Понад рік на території громади немає дітей.

У своєму телеграм-каналі Беседін опублікував вітальне відео до Дня міста в Куп’янську, де показав, як зараз виглядає населений пункт із висоти польоту дрона.

Відео: Андрій Беседін/телеграм

Автор: Оксана Горун
Популярно
Діти застрягли у вентиляційній шахті: в Харкові ДСНС рятувала бранців 📹
Діти застрягли у вентиляційній шахті: в Харкові ДСНС рятувала бранців 📹
31.08.2025, 20:27
“Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську
“Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську
31.08.2025, 21:05
1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди
1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди
31.08.2025, 20:00
У Харкові собаку жорстоко вбив господар, сусіди намагалися врятувати пса
У Харкові собаку жорстоко вбив господар, сусіди намагалися врятувати пса
31.08.2025, 18:50
Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
31.08.2025, 14:01
Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області
Штурмував позиції ЗСУ: в Харкові судитимуть зрадника з Луганської області
31.08.2025, 17:42

Новини за темою:

13:45
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
17:48
У Куп’янську лишається лише екстренка, безпечних шляхів евакуації немає – мер
10:52
Беседін про Куп’янщину: “Статистика поранених та загиблих, вона шокує”
13:22
«Під питанням евакуація людей»: про критичну ситуацію заявляють у Куп’янську
18:03
“Тактика на знищення”: 217 авіабомб скинули на Куп’янськ та околиці у травні

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Принципова тактична перемога” – ЗСУ та МВА про ситуацію в Куп’янську»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 21:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов та начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін у день 370-річчя Куп’янська розповіли про бої в передмісті та безпекову ситуацію".