“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
Спікер ОСУВ “Дніпро” Віктор Трегубов у етері нацмарафону підбив підсумки російської літньої наступальної компанії, у тому числі – на Куп’янському напрямку.
За його оцінкою, кампанія для ЗС РФ завершилася великими втратами та проблемами.
“Будемо чесні: росіяни принесли нам дуже багато зла, вони робили нам дуже багато клопоту та вчинили нам справді велику шкоду. Але з іншого боку, якщо подивитися на це з очима росіян, то теж не можна казати, що вони досягли хоч якихось своїх принципових цілей на літню кампанію. Звісно, якщо ми не беремо їхні реляції в їхніх медіа. От учора я з подивом дізнався, що в них вже майже заблокований Куп’янськ. З їхньої точки зору, там Куп’янськ усе – заблокований, оточений, вже майже капітулював. Так само як раніше в них був “взятий”, наприклад, Часів Яр. Себто, якщо у них запитати: “Які у вас результати кампанії, чому ж ви за всю літню кампанію, коли ви тільки на один напрямок залучили 110 тисяч осіб, нічого не змогли особливо досягти?”, – вони скажуть: “Ну, от ми Часів Яр взяли”. Це, правда, не відповідає дійсності. Але ж казати можна. Так само з Куп’янськом, так само як вони під час зимової кампанії казали, що взяли Торецьк. А насправді маємо таку ситуацію. Їм справді вдалося зайняти певну територію, але на цій території немає великих населених пунктів, але лише фактично села та селища. Тому, з одного боку, в них є просування, з іншого боку, це просування не завершилось взяттям якогось ані з політичної, ані зі стратегічної точки зору важливого населеного пункту чи території“, — зазначив Трегубов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Особливих новацій у тактиці росіян влітку захисники України не відзначили. Хіба що від атак на броні, які відбувалися ще взимку, ворог остаточно перейшов до “просочування” крізь лінію оборони ЗСУ малими піхотними групами.
“Зараз здебільшого це групи по п’ять осіб десь у середньому. Узимку ми таке бачили скоріш на північних напрямках, зокрема, таким чином вони переправлялися через річку Оскіл, намагалися закріпитися на іншому берегу. Зараз ми це бачимо на всіх напрямках, і часто замість річки Оскіл виступає перша лінія української оборони, яку вони просто намагаються перетнути по принципу: чотири групи загине, п’ята пройде”, – прокоментував спікер ОСУВ “Дніпро”.
Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 10:43
