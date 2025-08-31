«С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹

Спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона подвел итоги российской летней наступательной компании, в том числе — на Купянском направлении.

По его оценке, кампания для ВС РФ завершилась большими потерями и проблемами.

«Будем честны: россияне принесли нам очень много зла, они доставляли нам очень много хлопот и причинили нам действительно большой вред. Но с другой стороны, если посмотреть на это с глазами россиян, то тоже нельзя говорить, что они достигли хоть каких-то своих принципиальных целей на летнюю кампанию. Конечно, если мы не берем их реляции в их медиа. Вот вчера я с удивлением узнал, что у них уже почти заблокирован Купянск. С их точки зрения, там Купянск все – заблокирован, окружен, уже почти капитулировал. Так же, как раньше у них был «взят», например, Часов Яр. То есть, если у них спросить: «Какие у вас результаты кампании, почему же вы за всю летнюю кампанию, когда вы только на одно направление привлекли 110 тысяч человек, ничего не смогли достичь?», — они скажут: «Ну, вот мы Часов Яр взяли». Это, правда, не соответствует действительности. Но ведь говорить можно. Так же с Купянском. Как они во время зимней кампании говорили, что взяли Торецк. А на самом деле имеем такую ​​ситуацию. Им действительно удалось занять определенную территорию, но на этой территории нет больших населенных пунктов, только фактически села и поселки. Поэтому, с одной стороны, у них есть продвижение, с другой стороны, это продвижение не завершилось взятием какого-либо ни с политической, ни со стратегической точки зрения важного населенного пункта или территории», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Особых новшеств в тактике россиян летом защитники Украины не отметили. Разве что — от атак на броне, которые происходили еще зимой, враг окончательно перешел к «просачиванию» сквозь линию обороны ВСУ малыми пехотными группами.

«Сейчас в основном это группы по пять человек где-то в среднем. Зимой мы это видели скорее на северных направлениях, в частности, таким образом они переправлялись через реку Оскол, пытались закрепиться на другом берегу. Сейчас мы это видим по всем направлениям, и часто вместо реки Оскол выступает первая линия украинской обороны, которую они просто пытаются пересечь по принципу: четыре группы погибнет, пятая пройдет», — прокомментировал спикер ОСГВ «Днепр».