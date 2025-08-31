Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

«С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹

Записано 10:43   31.08.2025
Оксана Горун
«С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹

Спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона подвел итоги российской летней наступательной компании, в том числе — на Купянском направлении. 

По его оценке, кампания для ВС РФ завершилась большими потерями и проблемами.

«Будем честны: россияне принесли нам очень много зла, они доставляли нам очень много хлопот и причинили нам действительно большой вред. Но с другой стороны, если посмотреть на это с глазами россиян, то тоже нельзя говорить, что они достигли хоть каких-то своих принципиальных целей на летнюю кампанию. Конечно, если мы не берем их реляции в их медиа. Вот вчера я с удивлением узнал, что у них уже почти заблокирован Купянск. С их точки зрения, там Купянск все – заблокирован, окружен, уже почти капитулировал. Так же, как раньше у них был «взят», например, Часов Яр. То есть, если у них спросить: «Какие у вас результаты кампании, почему же вы за всю летнюю кампанию, когда вы только на одно направление привлекли 110 тысяч человек, ничего не смогли достичь?», — они скажут: «Ну, вот мы Часов Яр взяли». Это, правда, не соответствует действительности. Но ведь говорить можно. Так же с Купянском. Как они во время зимней кампании говорили, что взяли Торецк. А на самом деле имеем такую ​​ситуацию. Им действительно удалось занять определенную территорию, но на этой территории нет больших населенных пунктов, только фактически села и поселки. Поэтому, с одной стороны, у них есть продвижение, с другой стороны, это продвижение не завершилось взятием какого-либо ни с политической, ни со стратегической точки зрения важного населенного пункта или территории», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Особых новшеств в тактике россиян летом защитники Украины не отметили. Разве что — от атак на броне, которые происходили еще зимой, враг окончательно перешел к «просачиванию» сквозь линию обороны ВСУ малыми пехотными группами.

Читайте также: Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком

«Сейчас в основном это группы по пять человек где-то в среднем. Зимой мы это видели скорее на северных направлениях, в частности, таким образом они переправлялись через реку Оскол, пытались закрепиться на другом берегу. Сейчас мы это видим по всем направлениям, и часто вместо реки Оскол выступает первая линия украинской обороны, которую они просто пытаются пересечь по принципу: четыре группы погибнет, пятая пройдет», — прокомментировал спикер ОСГВ «Днепр».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 31 августа: заявление Генштаба ВСУ, удар из РСЗО
Новости Харькова — главное 31 августа: заявление Генштаба ВСУ, удар из РСЗО
31.08.2025, 09:53
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова
31.08.2025, 08:31
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 августа: какой праздник и день в истории
31.08.2025, 06:00
Россияне пытаются проникнуть в Купянск по канализации — ISW
Россияне пытаются проникнуть в Купянск по канализации — ISW
31.08.2025, 09:13
«С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹
«С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹
31.08.2025, 10:43

Новости по теме:

09:42
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
08:15
Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
12:31
Ситуация остается сложной – ОТГВ «Харьков» о сутках и потерях врага
13:12
Синегубов встретился с военными на Купянщине: о чем говорили (фото)
06:00
Сегодня 27 августа: какой праздник и день в истории

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹»; из категории Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона подвел итоги российской летней наступательной компании, в том числе — на Купянском направлении".