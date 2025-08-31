Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком

Генштаб ВСУ отреагировал на отчет начальника генштаба РФ Герасимова, который накануне распространила российская пропаганда.

«Фейковые реляции противника о «зонах безопасности» в Сумской и Харьковской областях — не что иное, как попытка скрыть провалы операций, которые обернулись для врага тупиком и десятками тысяч потерь», — отметили в Генштабе.

В целом информацию, приведенную россиянами в отчете, в ГШ оценили как «попытки выдать желаемое за действительное» и назвали «откровенным враньем».

«Спустя три с половиной года полномасштабной агрессии кремля его очередная «сезонная» наступательная кампания закончилась практически ничем», — констатировали защитники Украины.

При этом в боях на Харьковщине, в Луганской и Донецкой областях ВС РФ с начала года потеряли почти 210 тысяч солдат убитыми и ранеными. Силы обороны уничтожили и повредили 2174 боевых бронированных машин, 1201 танк, 7303 артиллерийские системы и 157 РСЗО.

«За этот год только в операционной зоне ГВ «Курск» наши воины ликвидировали 19 080 бойцов, еще более 25 тысяч получили ранения. В то же время украинские войска ведут активные действия на Сумщине, где освободили Кондратовку и Андреевку, вытесняют противника из других пограничных населенных пунктов», — сообщил Генштаб.

Что касается приведенных Герасимовым данных о захваченных территориях, то они существенно завышены.

«В то же время 100% подтвержденный результат, достигнутый россиянами с начала 2025 года, – это их общие потери более 291 тысячи солдат убитыми и ранеными», — прокомментировали защитники Украины.

Они назвали иллюзией российский тезис об «уничтожении украинской ракетной промышленности».

«Итоговый отчет генерала герасимова – типичный образец агрессивной кремлевской лжи и спеси. Украинские Силы обороны держат фронт, уничтожают и истощают оккупанта и доказывают: ни одна кремлевская пропаганда не скроет провала весенне-летней кампании 2025 года», — подытожили в ГШ.