Генштаб ВСУ сообщает о 16 атаках на Харьковщине: где штурмовали оккупанты
О ситуации на фронте сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 8:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Старица, Лиман, Волчанск и в сторону Терновой, Избицкого.
На Купянском направлении украинские защитники пресекли восемь попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Ковшаровка, Новоплатоновка, Новоосиново и в районах Боровской Андреевки и Петропавловки.
«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 291 боевое столкновение. По уточненной информации вчера противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет, совершил 91 авиационный удар, сбросив 277 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8549 дронов-камикадзе и осуществил 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.
Напомним, как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют. Несмотря на это, в Минобороны РФ заявляют об успехах, говорят аналитики. Детальнее.
Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 08:08;