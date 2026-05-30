Где сегодня, 30 мая, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

С начала суток враг атаковал в Харьковской области семь раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.

На Купянском направлении сегодня оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Один бой продолжается.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 58 атак, отметили в Генштабе.

