Где сегодня, 30 мая, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
С начала суток враг атаковал в Харьковской области семь раз, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Ветеринарное, Лиман и в сторону Избицкого, Терновой.
На Купянском направлении сегодня оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Новоосиново и в районе Петропавловки. Один бой продолжается.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 58 атак, отметили в Генштабе.
Напомним, как сообщал Институт изучения войны (ISW), оккупанты продолжили наступательные действия на севере Харьковщины, Купянском направлении и в районе Боровой, однако продвижений не имеют. Несмотря на это, в Минобороны РФ заявляют об успехах, говорят аналитики. Детальнее.
- • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 16:07;