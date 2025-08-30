ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State
Об успешном контрнаступлении ВСУ сообщили утром 30 августа авторы проекта Deep State.
Согласно обновленным картам, украинским вонам удалось отбросить врага в Мировом (ранее – Московка) на Купянщине.
Еще день назад ситуация в районе этого села выглядела так:
Напомним, до этого военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец прокомментировал ситуацию возле Купянска, назвав ее «серьезной и усложненной». Он отметил, что россияне уже ведут бои прямо на северной окраине города – то есть, уже зашли в город. Тем временем ВСУ продолжают удерживать плацдарм восточнее Купянска на Осколе, однако все дальнейшие действия противника, очевидно, повлияют на удержание этого плацдарма. Эксперт констатировал: если в ближайшее время ситуация не изменится, то перспективы удержать район обороны Купянска у ВСУ будут очень тяжелые.
Читайте также: Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт; Теги: Deep State, бои, карты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 10:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успешном контрнаступлении ВСУ сообщили утром 30 августа авторы проекта Deep State.".