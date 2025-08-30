Live
ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State

Украина 10:40   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ освободили часть территорий возле Купянска – Deep State Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Об успешном контрнаступлении ВСУ сообщили утром 30 августа авторы проекта Deep State.

Согласно обновленным картам, украинским вонам удалось отбросить врага в Мировом (ранее – Московка) на Купянщине.

Еще день назад ситуация в районе этого села выглядела так:

Напомним, до этого военный обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец прокомментировал ситуацию возле Купянска, назвав ее «серьезной и усложненной». Он отметил, что россияне уже ведут бои прямо на северной окраине города – то есть, уже зашли в город. Тем временем ВСУ продолжают удерживать плацдарм восточнее Купянска на Осколе, однако все дальнейшие действия противника, очевидно, повлияют на удержание этого плацдарма. Эксперт констатировал: если в ближайшее время ситуация не изменится, то перспективы удержать район обороны Купянска у ВСУ будут очень тяжелые.

Читайте также: Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
