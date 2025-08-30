Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW

О том, какие изменения зафиксировали на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, согласно данным, экспертов, оккупанты смогли продвинуться на Боровском направлении в районе Грековки. А вот информация россиян об их якобы успешных штурмах около Боровской Андреевки оказалось фейковой.

«Неподтвержденные заявления: российские источники 28 и 29 августа утверждали, что российские войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи него. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Голубовки, Западного и в направлении Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Синьковки и Фиголовки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки; и западнее Купянска близ Соболевки 28 и 29 августа «, – отметили в ISW.

Также аналитики прокомментировали ситуацию в районе Казачьей Лопани. Ранее аналитики сообщали, что ВС РФ смогли захватить территории на востоке от населенного пункта. Однако позже Начальник дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опроверг эту информацию.

«28 и 29 августа российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и Липцев, а также северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Оккупационный губернатор Харьковской области Виталий Ганчев 28 августа заявил, что украинские войска контратакуют на Волчанском направлении», – добавили эксперты.