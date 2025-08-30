Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW

Украина 07:27   30.08.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW

О том, какие изменения зафиксировали на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, согласно данным, экспертов, оккупанты смогли продвинуться на Боровском направлении в районе Грековки. А вот информация россиян об их якобы успешных штурмах около Боровской Андреевки оказалось фейковой.

«Неподтвержденные заявления: российские источники 28 и 29 августа утверждали, что российские войска продвинулись в пределах Купянска и вблизи него. Российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к северу от Купянска вблизи Голубовки, Западного и в направлении Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Синьковки и Фиголовки; юго-восточнее Купянска вблизи Степной Новоселовки; и западнее Купянска близ Соболевки 28 и 29 августа «, – отметили в ISW.

Также аналитики прокомментировали ситуацию в районе Казачьей Лопани. Ранее аналитики сообщали, что ВС РФ смогли захватить территории на востоке от населенного пункта. Однако позже Начальник дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опроверг эту информацию.

«28 и 29 августа российские войска атаковали севернее Харькова близ Глубокого и Липцев, а также северо-восточнее Харькова близ Волчанска. Оккупационный губернатор Харьковской области Виталий Ганчев 28 августа заявил, что украинские войска контратакуют на Волчанском направлении», – добавили эксперты.

Читайте также: В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
В Харькове прогремел взрыв: над городом фиксировали «Шахед» (видео)
29.08.2025, 22:20
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Два троллейбуса будут ходить по-другому в воскресенье в Харькове
Два троллейбуса будут ходить по-другому в воскресенье в Харькове
29.08.2025, 19:40
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 30 августа: как прошла ночь
30.08.2025, 07:31
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW
30.08.2025, 07:27

Новости по теме:

07:35
В ISW зафиксировали продвижение оккупантов на Боровском направлении
07:25
Враг утверждает, что армия РФ небольшими группами заходит в Купянск – ISW
07:17
Россияне продвинулись на севере от Купянска – что известно ISW
07:13
Россияне продвинулись в Волчанске – информация ISW
10:50
Спорная зона на Боровском направлении, контратаки ВСУ – подробности от ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Россиянам удалось прорваться на Боровском направлении – подробности от ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 августа 2025 в 07:27;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какие изменения зафиксировали на фронте в Харьковской области, рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).".