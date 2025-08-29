Враг захватил новые территории в районе Казачьей Лопани – ISW

По информации аналитиков Института изучения войны (ISW), у россиян есть успехи на севере Харьковской области.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 августа, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись восточнее Казачьей Лопани (к северу от Харькова) вдоль автомагистрали E-105 Харьков-Белгород», – уточнили аналитики.

Также враг утверждал, что армия РФ продвинулась на Великобурлукском направлении около Хатнего, но эта информация осталась неподтвержденной.

Не принесли успехи оккупантам и бои на Купянском направлении. Штурмы зафиксировали около Купянска, Голубовки и Колодезного.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска захватили Загрызово и продвинулись в пределах Богуславки (обе к северо-востоку от Боровой)», – акцентировали в ISW.

Кроме того, украинские защитники отбивали штурмы ВС РФ на Боровском направлении возле Боровской Андреевки и Загрызово.